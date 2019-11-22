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Акмолинскую область с рабочим визитом посетил председатель Агентства РК по противодействию коррупции
В Акмолинской области состоялся рабочий визит председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Визит главы Антикоррупционного ведомства ознаменовался открытием сервисного центра "Antikor ortalyǵy" территориального Департамента по противодействию коррупции.



В торжественной церемонии открытия приняли участие и глава региона Ермек Маржикпаев, а также руководство областного суда, правоохранительных и специальных государственных органов, ветераны правоохранительных органов и общественные деятели.

"В рамках реализации задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым для продвижения концепции "Слышащего государства", Агентством проводится большая работа по повышению открытости и доступности государственных органов. Наша деятельность и начинания реализуются через призму справедливости, добропорядочности и доверия", – отметил на открытии нового сервисного центра Департамента Алик Шпекбаев.

В ходе мероприятия презентовано здание сервисного центра, на первом этаже которого расположены специальные кабинеты приема посетителей. Для комфортного ожидания граждан здесь также предусмотрена детская игровая зона, LED-тв с показом видеороликов. На втором этаже здания расположились кабинеты формата "Open space" и пресс-центр Департамента.

Кроме того, Департаментом продемонстрированы имиджевые видеоролики о деятельности антикоррупционной службы, а сотрудником Департамента представлен проект мобильного приложения "Halyq baqylaýshysy", с помощью которого планируется повысить вовлеченность общества в противодействие коррупции.



"Данный проект мобильного приложения разработан для открытости и доступности Агентства с учетом зарубежного опыта. С учетом того, что современный человек все больше использует мобильное устройство, приложение позволит оперативно и эффективно использовать инструменты противодействия коррупции", – подчеркнул сотрудник Департамента Медет Турубаев.

Отметим, что сервисный центр представляет собой эффективное сочетание работы формата "Open space" и "Front office", позволяющее гражданам оперативно и в комфортных условиях получать консультации, а государственным служащим формировать сильную организационную культуру.

Мероприятие завершилось посадкой саженцев на территории здания сервисного центра, в знак привития нравственных качеств через призму создания благоприятных экологических условий.

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