Акмолинца похитили и избивали всю ночь в гараже "из-за личной неприязни"

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Двое мужчин похитили и жестоко избили жителя Атбасара из-за личной неприязни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, акмолинские полицейские задержали двух жителей Атбасара, подозреваемых в похищении человека.

"Жертва преступников – 33-летний местный житель – поступил в Атбасарскую районную больницу в 04.00 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Предварительно было установлено, что в эту ночь преступники удерживали пострадавшего в гараже, где нанесли мужчине телесные повреждения", - говорится в информации.

Как выяснили полицейские, все произошло из-за личной неприязни. Сотрудники отдела криминальной полиции Атбасарского РОП задержали злоумышленников по "горячим следам". Подозреваемыми оказались двое жителей Атбасара, ранее судимые вымогательство и кражу.

Следственный отдел районного отдела полиции начал досудебное производство по ч. 2 ст. 125 УК РК "Похищение человека". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

