Акмолинцев ставят в пример

В ходе рабочей поездки она посетила Казахский областной музыкально-драматический театр им. Ш. Кусаинова и городскую поликлинику № 1, где ознакомилась с мерами по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. В городском Центре занятости населения ознакомилась с условиями организации его работы, а в АО «Тыныс» встретилась с трудовым коллективом завода.

Как отметила министр в ходе встреч, главная цель ее рабочей поездки – разъяснение основных положений Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация страны: глобальная конкурентоспособность» и мер, принимаемых государством в социально-трудовой сфере.

Накануне в рамках Дней министерства в регионе также побывали сотрудники ведомства. Они посетили Зерендинский и Атбасарский районы. В частности, в Атбасаре провели беседы с населением по вопросам, касающимся модернизации социальной помощи, пенсионной системы, обеспечения работодателями своих работников страховой защитой. Здесь же они вручили диплом участнице республиканского конкурса «Парыз-2016» в номинации «За вклад в экологию» предпринимателю Надежде Белимовой.

В Зерендинском районе представители ведомства побеседовали в Чаглинском колледже агробизнеса с сельчанами, проходящими кратко­срочное профессиональное обучение рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Члены группы также побывали в КХ «Адият Махаббат», где провели прием граждан.

В райцентре Зеренда гости посетили ТОО «ДАИР-2050», где создана теплица по выращиванию овощей, ветеринарную клинику. Оба предприятия – участники программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

– Четыре дня работники министерства совместно с представителями структурных подразделений областного акимата встречались с гражданами, получающими адрес­ную социальную помощь, участниками программы продуктивной занятости, безработными и непродуктивно самозанятыми, – отметила Тамара Дуйсенова. – На встречах они рассказали, в частности, о новшествах в системе социальной защиты.

Тамара Дуйсенова положительно оценила работу акмолинцев в обеспечении адаптации объектов социального назначения к нуждам инвалидов. Высокая оценка дана и качеству оказания специальных социальных услуг при поликлиниках.

– Начало социальной медицины – это то направление, которое нужно поддерживать, и пример Акмолинской области я буду приводить в других регионах, – резюмировала министр.

Так, на базе городской поликлиники № 1 ОО «Центр семейного воспитания – Өмір» открыто отделение дневного пребывания детей-инвалидов для получения специальных социальных услуг. При этом для оказания социально-медицинской, реабилитационной помощи привлекается весь потенциал поликлинической службы. А это – оборудование для реабилитации, зал ЛФК и высококвалифицированный медперсонал.

Тамара Дуйсенова также провела совещание с руководителями государственных учреждений, предприятий, представителями финансовых институтов, участниками Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.