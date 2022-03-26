Резиденция Президента Казахстана «Акорда» поддержала глобальную экологическую акцию «Час Земли», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

«Акорда также в тренде, поддерживает глобальную акцию «Час Земли», – сообщается в Telegram-канале.

Наряду с этим в административных зданиях, обслуживаемых Управлением Делами Президента РК, в поддержку всемирной экологической акции «Час Земли» отключили внешнюю подсветку Дома министерств, Дома Правительства, зданий Мажилиса и Сената Парламента, здания Министерства финансов, Агентства по стратегическому планированию и реформам, Музея Первого Президента, отмечается на сайте УДП РК.

«Час Земли» — самая массовая международная экологическая акция, которая проводится во всем мире по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Для этого в последнюю субботу марта жители стран с 20:30 до 21:30 часов отключают свет в своих домах и квартирах, акция также поддерживается государственными и частными организациями.

Проект «Час Земли» поддерживают до двух миллиардов людей по всему миру. Наша страна присоединилась к глобальной экологической инициативе в 2009 году.

«Час Земли-2022» в Казахстане посвящен теме экологического туризма.

Фото: Telegram-канал БОРТ N1