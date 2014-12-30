Статьи Аксакал был растроган Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

Багыт Куанышев ушел на войну 16-летним мальчишкой в 1941-м. После подготовительного курса был зачислен в воздушно-десантные войска. Первое боевое крещение получил на Карельском фронте, где участвовал в форсировании реки Свирь. Воевал в Польше, Венгрии. Освобождал Будапешт, Вену, Прагу, где и встретил Победу.



– Но на этом моя война не закончилась – нас перебросили на Забайкальский фронт. Известие об окончании Второй мировой войны услышал в сентябре 1945 года в Порт-Артуре. В армии я прослужил до 1952-го, – рассказывает ветеран, перелистывая вместе с правнуком Чингизом альбом с пожелтевшими фото­графиями. Фронтовик и сегодня бережно хранит документы, по мере возможности поддерживает связь с однополчанами.



Внимание Президента, слова поздравления, переданные заместителем акима области Шынгысом Муканом, растрогали аксакала.

– Во всем мире сегодня ситуация не самая спокойная. Происходят конфликты, идут войны. Воюют за религию, воюют за территорию, брат на брата идет с оружием. Кризис во всех сферах. И среди этого – наш благоденствующий Казахстан. Спасибо за процветание страны, за спокойствие нашему Лидеру – Нурсултану Абишевичу­ Назарбаеву, – отметил Багыт Куанышевич. – Целью пройденного нами пути был мир на земле. Ныне живущее и следующие поколения должны беречь его, жить в согласии и дружбе. Никому не желаю столкнуться с тем, что выпало на нашу долю.



После демобилизации ветеран работал в Атырау инженером в Казнефтестрое. На его груди – 4 боевых и 4 трудовых ордена, почти два десятка медалей. На 65-летие Победы в составе казахстанской делегации Багыт Куанышев посетил Парад на Красной площади. На следующий год, в год своего 90-летия, надеется вновь побывать в Москве.



