Общество
Аксакал шагает по стране
Насихат Оркушпаева

Трасса Караганда – Нур-Султан... Вдали показалась фигура 72-летнего путешественника Сарсенбая Котырашова с 40-килограммовой тележкой в руках. Шаг у аксакала уверенный, бодрость духа – на зависть нам, молодым. А проезжавшие мимо автовладельцы в знак уважения отдают честь уроженцу Жанааркинского района протяжными звуковыми сигналами машин.

А как же не восхищаться?! Он пешком преодолел четыре тысячи километров! Еще столько же предстоит пройти, чтобы к ноябрю добраться до пункта назначения – Актау.

Сарсенбай-ата – не спорт­смен и не марафонец. Он обыч­ный мастер, реставратор архитектурных памятников, кузнец, который мечтал обойти родной Казахстан пешком. Бескрайние просторы нашей страны объезжали на железных конях, лонгбордах и даже на солнцемобиле, но чтобы вот так – пешим ходом, да еще в таком преклонном возрасте – впервые.

– Начал свой путь 31 марта из Улытау, – рассказывает прибывший в столицу Казахстана пожилой путешественник. – У меня три основные цели – популяризация исторического и географического центра Казахстана – Улытау, учет отечественных ремесленников и пропаганда праздника кумыса, о котором, к сожалению, многие забыли.

У Сарсенбая-ата есть договоренность с ЮНЕСКО. Если ему удастся собрать информацию о более чем 1 000 ремесленников, то их включат в отдельный сайт, а это значит, что о них узнают во всем мире.

Аксакал даже не мог предположить, насколько сложным окажется путь. Климатические условия, погода, рельефные особенности – все это, безусловно, вносило свои коррективы. Приходилось шагать под дождем и спать сидя. Но ата не жалуется и уж тем более не собирается сдаваться. Показывая на шес­тую по счету пару кроссовок, признается: дорога потрепала обувь, но не позитивный настрой, который позволяет ему в день преодолевать по 40–60 км!

– Здесь, – демонстрирует содержимое тележки Сарсенбай-ата, – предметы первой необходимости: палатка, спальный мешок, вещи, вода…

На вопрос о том, не тяжела ли ноша, говорит: «Кости куда тяжелее». Практически в каж­дом населенном пункте его осматривает бригада скорой помощи.

– Знаете, я никак не могу снизить свое кровяное давление, а у Сарсенбая Оспанулы­ оно не превышает норму, – говорит сопровождающий пешего туриста Бахтияр Кожахметов, исполнительный директор ОФ «ULY TAGZYM». – И сахар у него в норме, и серд­цебиение, в общем, состояние организма отличное.

За полных три месяца ата побывал в Жезказгане, Кызыл­орде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Алматы, Талдыкоргане, Аягозе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре и Караганде. Нур-Султан – центральная точка маршрута. В столице, как и в других городах, аксакала встретили с шашу и под аплодисменты. Еще бы! Не всегда найдется смельчак, способный бросить вызов в первую очередь самому себе.

– Есть хорошая пословица о том, что страна славится людьми, и это о вас, – обращаясь к Сарсенбаю-ата, сказал депутат Мажилиса Парламента РК Алтай Аманжол. – Вы вызываете восхищение, на личном примере демонстрируете непоколебимость духа и силу воли, мотивируете молодежь.

В этот же день Сарсенбай-ата встретился с ремесленниками Казахстана, принял участие в оригинальной выставке и посетил большой концерт «Біздің жәрмеңке». И таких встреч на пути следования нашего Улытаумэна будет еще множество. Пожелаем ему успехов!

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