​Аксу устремлен в будущее

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Кайрат НУКЕНОВ, аким города Аксу

Я начал рассказывать с того, что уходящий 2015 год был непростым, но в то же время богатым на незабываемые события. В целом моногород Аксу и его сельская зона в своем развитии движутся вперед, улучшается благосостояние населения, и мы можем смело говорить о ряде успехов и достижений. Отталкиваясь от Плана нации «100 конкретных шагов» Главы государства, сейчас я могу сказать, что исполнительная власть, малый и средний бизнес, другие структуры города и района идут в направлении, которое Нурсултан Назарбаев указал в своей стратегической разработке. Как и указывает Президент, у нас в первую очередь решаются вопросы социального характера. В 2015 году введена в эксплуатацию новая средняя школа на 300 мест в селе Калкаман. В преддверии Дня Независимости дополнительно открыли 5 групп на 125 детей в детском саду № 24. Система здравоохранения продолжает свое развитие. Завершено строительство врачебной амбулатории в селе Жолкудук. Эти объекты являются жизненно важными для населения. В сельских округах были проблемы с обеспечением чистой питьевой водой.

В рамках республиканской программы «Ақ бұлақ» в том же селе Жолкудук сдали новый водопровод с подводкой к жилым домам. На эти цели из республиканского бюджета были выделены средства на общую сумму 513 млн тенге. Сейчас отрабатываем вопрос о строительстве водопровода в селах Пограничник, им. Мамаита Омарова и Кызылжар. В конце 2014 года мы обратились в Министерство образования и науки с вопросом по строительству детского сада на 280 мест в Аксу. Нам отказали. Но вышла государственная программа «Нұрлы жол», и, к нашей радости, детский сад на 280 мест, о строительстве которого мы просили, вошел в эту программу. В настоящее время на этом важном объекте уже полным ходом идут строительные работы. Срок сдачи его в эксплуатацию – декабрь 2016 года.

В ушедшем году был увеличен объем инвестиций в основной капитал, и он составил более 32 млрд тенге. В целом в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» были реализованы четыре инвестиционных проекта на общую сумму 2 млрд тенге – модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: реконструкция и строительство систем тепло- и водоснабжения, водоотведения. Все проекты завершили в сжатые сроки.

В рамках программы «Развитие регионов» отремонтированы 9 улиц города. Кроме того, за счет городского бюджета проведена реконструкция дорог в поселках Черемушки, Беловка, в селах Калкаман и Сарышыганак. В Аксу за счет средств республиканского и городского бюджетов, а также в рамках меморандума с ERG благоустроены 7 дворов.

К большой радости горожан в здании Дома детского творчества открыли новый кинозал «Аксу Синема» на 200 мест. Теперь аксусцы смогут увидеть новые кинофильмы в хорошем качестве. Здесь установлено кинооборудование бельгийского производства. А сколько радости доставило детворе и взрослым открытие велороллерной трассы на территории станции юных натуралистов!

Мы активно поработали в течение прошлого года. Есть результаты, и это – радует. Следует отметить, что работники государственных учреждений и предприятий города приложили максимум усилий для того, чтобы жителям региона жилось комфортно. В этом мы видим свою главную задачу.

Точно так же в 2016 году наши планы и идеи нацелены в первую очередь на улучшение благосостояния населения. Большое внимание уделим реализации жилищной программы. Будут строиться дома в селах Уштерек и Евгеньевка. В селе им. Мамаита Омарова появится летний водопровод. В Кызылжарском сельском округе построим новый, современный ветеринарный пункт. В рамках государственно-частного партнерства в городе намечается строительство двух новых жилых домов и пятиэтажного общежития на 102 квартиры.

Хотим внедрить ряд якорных проектов. Один из них – строительство тепличного комплекса под единой крышей площадью 4 га. Уже пригласили инвесторов. Второй проект – молочно-товарная ферма в селе Уштерек. Она уже практически готова к вводу, осталось закупить 300 голов скота в Чехии. Проводим также работу по реабилитации свинокомплекса в селе Достык. Решение этого вопроса положительно сказалось бы на благосостоянии населения данного сельского округа.

…В нынешнем году городу Аксу исполняется 55 лет. Планируем выпустить книгу к юбилею города. Такие мероприятия нас сплачивают еще больше, мы становимся сильнее, дружнее, с оптимизмом и верой смотрим в будущее.

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