"Аксу-Жабаглы" в Казахстане включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО

В Париже в ходе очередного заседания Международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во Всемирную сеть биосферных заповедников были включены 20 новых объектов, в том числе биосферный заповедник "Аксу-Жабаглы" в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.
Заповедник "Аксу-Жабаглы" расположен к югу от города Каратау в западном Тянь-Шане. Общая площадь заповедника составляет 357 734 гектара. В ЮНЕСКО отмечают, что на территории заповедника обитает 48% всех видов птиц и 72,5% позвоночных животных региона. Земли заповедника используются, главным образом, для сельского хозяйства. В зоне богарного земледелия выращиваются зерновые культуры – пшеница и ячмень, а на орошаемых пахотных землях – кормовые культуры – кукуруза, клевер, люцерна.
Местное население, как правило, занимается разведением скота, в частности, овец, коз, лошадей донской породы и рысаков, а также птицы. В ЮНЕСКО также отмечают, что заповедник "Аксу-Жабаглы", который является одним из лучших в мире мест для наблюдения за птицами, обладает большим потенциалом для развития экотуризма. Кроме того, в биосферном заповеднике ведутся активные исследования в сфере экологии животного мира.
В числе объектов, которые пополнили Всемирную сеть биосферных заповедников – заповедник "Горный массив Анага" в Испании, озеро Тана в Эфиопии, заповедник "Ущелье реки Гардон" во Франции.
Биосферные заповедники – это территории, которые считаются "живыми лабораториями" для изучения биоразнообразия и площадкой для испытания различных подходов к комплексному управлению природными ресурсами. Зачастую эти резерваты рассматриваются как примеры устойчивого развития.
На сегодняшний день во Всемирную сеть биосферных заповедников уже включены более 650 объектов, расположенных в 120 странах. Она охватывает самые разнообразные экосистемы: от прибрежных зон и островов до горных районов, водно-болотных угодий, тропических лесов и засушливых зон.
В этом году в сеть биосферных заповедников впервые вошел заповедник, расположенный на территории Мьянмы, – "Озеро Инле", расположенный в административном округе Таунджи на юге штата Шан. Его общая площадь составляет 489 721 гектар. Экосистема водно-болотных угодий вокруг пресноводного озера Инле служит средой обитания для 267 видов животных, включая 82 вида водно-болотных птиц и 43 вида рыб, выдр и черепах. Здесь также представлены различные виды растений.
