Акт милосердия и добра

Несколько лет назад по Указу Первого Президента – Елбасы он был объявлен выходным днем.

Курбан айт – главный праздник исламского мира. В этот день мусульмане через добрые дела и милосердные поступки приближаются к Создателю.

Это особый праздник, где сам процесс жертвоприношения – внешний фактор, главное – поклонение совершается серд­цем и душой. То есть просто выделить средства на покупку жертвенного животного, а потом раздать его, но не осознать истинной цели праздника – совершить милосердие без корыс­ти и не напоказ, в надежде на милость Всевышнего, теряет сакральный смысл.

Поэтому в этот день каждый мусульманин, который надеется на милость и довольствие Всевышнего Аллаха, в меру своих сил и возможностей совершает благие дела. Сама традиция жертвоприношения как акта поклонения Единому Богу своими корнями уходит в далекое прошлое, восходя к пророку Ибрахиму (мир ему).

Согласно Корану, Ибрахим увидел во сне повеление от Аллаха принести в жертву единственного сына Исмаила. Повинуясь приказу, он отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал готовиться, не смея ослушаться Создателя.

Его сын, знавший обо всем, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это было испытанием от Аллаха, и когда пророк Ибрахим уже был готов принести жертву, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. И ангел Джаб­­раил дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. Так поступок пророка Ибрахима стал точкой отсчета многовековой религиозной традиции – обряду жертвоприношения ради довольства Единого Бога.

Ислам – религия добра, и она не принуждает никого к совершению неподъемных для него деяний. То есть совершать курбан – жертвоприношение человеку, не имеющему финансовой возможностости, не является обязательным. Мясо заколотого животного, как правило, раздают родным, соседям, малообес­печенным семьям, сиротам и вдовам, людям с ограниченными возможностями и страждущим, не разделяя их по национальному или другому признаку, кроме как степени нужды.

Это акт милосердия, пробуж­дающий души, наполняющий сердца добром, прощением, благодарностью. Жертва, принесенная ради довольства Аллаха, укрепляет иман – степень веры, усиливает богобоязненность, очищая сердце от налета бренности бытия.

Второй год мы встречаем праздник в условиях пандемии, поэтому нужно помнить о мерах безопасности, соблюдать масочный режим, не допускать скопления людей в домах.

В честь благого праздника нужно стараться наполнить сердца светом веры, добра и милосердия. Весьма желательно в праздник сделать подарки детям, чтобы они могли почувствовать величие Курбан айта, а в сознании остались радостные ассоциации.

Сам процесс жертвоприношения начинается после окончания праздничной молитвы – Айт намаза и длится до захода солнца третьего праздничного дня. При несоблюдении этих правил жертвоприношение будет считаться как обычное садака – милостыня, а не курбан – специально принесенное в жертву животное.

Празднику Курбан айт предшествует день Арафа, который у мусульман считается одним из лучших в году. В этот день мусульмане, совершающие хадж, обращая свой лик к Каа­бе, стоят на горе Арафат и возносят мольбы-дуа, просят Всевышнего единства нашему народу, счастья в обоих мирах.

Традиционно в день Арафа мусульмане готовятся к празднику, хлопочут о дастархане. Но не следует забывать и о духовной подготовке, позаботиться об очищении сердца. В день Курбан айта лучше проснуться рано, надеть новую или просто нарядную одежду, пойти в мечеть и совершить молитву. После этого можно приступить к обряду жертвоприношения.

Кроме того, желательно накануне Курбан айта или в дни его празднования помириться с теми, с кем вы в ссоре, попросить прощения и простить всех своих обидчиков, ведь Ислам – религия добра и всегда выступает за добрый мир, хорошее соседство.

Также в Курбан айт принято читать Коран по ушедшим в иной мир родным и близким. Особое внимание нужно уделить родителям, по возможности навестить их, получить благословение.

Истинно верующие стремятся совершать благие дела вне зависимости от дня, но Курбан айт – отличная возможность вспомнить о тех, кто нуждается, протянуть им руку помощи, дать и им возможность почувствовать радость праздника.

Быть милосердными, дарить добро, не копить обиды прошлого, помогать, навещать, радовать окружающих, жить в мире и согласии с соседями, родными, близкими, с самим собой – таковы правила сохранения души. Они стары как мир, но актуальны сейчас и всегда.