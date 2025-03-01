Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия

Областной центр планируется превратить в крупный туристический центр с упором на организацию морского отдыха, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Мангистауской области

В Актау на сессии областного маслихата были рассмотрены изменения и дополнения в генеральный план города Актау.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айдос Хамиев сообщил, что согласно документу, город расширится в северном направлении вдоль морского побережья до села Акшукур.

Промышленная зона останется на юге и ее протяженность увеличится к востоку. Кроме того, будут построены новый железнодорожный вокзал и пассажирский терминал, а также проложена железнодорожная линия до Форт-Шевченко.

Также планируется превратить областной центр в крупный туристический центр Казахстана с упором на организацию морского отдыха. Согласно генеральному плану, вдоль рекреационных территории побережья Каспийского моря в компактном районе Самал планируется построить зоны отдыха, пляжи, аквапарки, водные аттракционы, причалы для яхт, водного транспорта и круизных лайнеров. В городе предусмотрены возможности для организации разностороннего комплекса услуг для туристов, включая торгово-развлекательные комплексы.