Актау «раскачали» 857 Ольга ЗОЛОТЫХ

фото предоставлено акиматом Мангистауской области

Все три дня в городе было жарко. И дело здесь даже не в температуре воздуха, а потому, что здесь проходил Aktau Open Fest – один из крупнейших молодежных урбан-фестивалей на всем пространстве СНГ. Мероприятие проводится уже третий год подряд. Главным отличием нынешнего стал отборочный этап на чемпионат мира по брейк-дансу, на который съехались спортсмены со всего Казахстана и Средней Азии. Судили отборочный этап Bboy арбитры международной категории, среди них были даже гости из Франции. Aktau Open Fest уже стал местом встречи для спортсменов современных субкультур со всего Казахстана и ближнего зарубежья. Показывая свое мастерство, они служат примером для подражания для молодежи Мангистауской области.

– Можно с уверенностью сказать, что это единственный молодежный фестиваль в респуб­лике, который проходит в таком масштабе и с таким количеством участников. Учитывая, что в прошлом году наш фестиваль посетили более 30 тысяч человек, а в нынешнем уже 60 тысяч, то мы можем претендовать на звание одного из крупнейших молодежных фестивалей в СНГ. В основном возможность организовать подобное мероприятие есть у Астаны и Алматы. И то, что Актау сейчас стал свое­образным центром урбан-культуры и привлекает внимание не только Казахстана, я думаю, это очень большое дело, – говорит организатор фестиваля Самсон Аракелян.

В рамках Aktau Open Fest состоялись открытый чемпионат Казахстана по баскетболу 3 х 3 среди мужчин, турнир по брейк-дансу Caspian battle 2015, соревнования и показательные выступления по стрит-воркауту, паркуру, трикингу и другим урбан-дисциплинам. Своими впечатлениями от города и местных танцоров поделился и Дмитрий Колокольников, один из самых популярных и известных брейкдансеров в мире, представитель Тор 9 Basic Style (группа – неоднократный победитель чемпионатов мира по брейк-дансу). Он достаточно высоко оценивает школу брейк-данса в Казахстане, и в частности в Актау.

– Несколько лет назад команда из Астаны Simplestyle завоевала второе место на фестивале по брейк-дансу в Южной Корее. Это один из самых крупных мировых фестивалей. Уровень в Казахстане достаточно высокий. Что касается непосредственно Актау, то я приехал за две недели до фестиваля и тренировался с вашими ребятами. Уровень у них хороший, радует, что люди пытаются уловить каждое движение, каждую мелочь. А после вот таких мероприятий, куда приглашают профессио­налов, их уровень будет еще расти. Потенциал у них очень большой, – уверен Д. Колокольников.

Двукратный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Серик Сапиев впервые принял участие в фестивале. Он встретился с молодыми спортсменами региона, дал советы и мастер-классы.

– Я всегда рад приезжать в этот регион, здесь у меня много друзей. Тут строятся различные спорткомплексы, боксерские центры. В Мангистау бокс хорошо развит благодаря сильной тренерской школе. Отсюда вышел и основатель казахстанской школы бокса Шокыр Болтекулы, есть знаменитые боксеры, чемпионы мира, призеры Олимпийских игр. В Казахстане проводится Кубок Казахстанской федерации бокса, где актауские спортсмены были призерами, становились чемпионами. Ваша область – один из самых успешных регионов, где развит бокс, – отметил он.

Именитый боксер считает, что подобного рода мероприятия, как молодежный фестиваль, в первую очередь имеют социальную направленность:

– Молодые люди пришли, посмотрели на знаменитых спорт­сменов вживую, зарядились энергией. Кто-то, возможно, захочет заниматься каким-либо видом спорта. Это здорово!

В музыкальной части фестиваля выступили российские исполнители Макс Корж, Чаян Фамали, Krec, а также казахстанские музыканты Big Som & Drum Attack, Галымжан Молданазар, Da Gudda Jazz, Morison, Skif. Aktau Open Fest стал по-настоящему большим событием, которого ждала вся область.

– В первую очередь хотелось бы поблагодарить акима Мангистауской области Алика Айдарбаева. Он поддерживает нас с самого первого фестиваля. Без поддержки акимата проведение фестиваля так бы и осталось на уровне идеи. Нельзя не поблагодарить отечественных и зарубежных артистов, которые подарили всем собравшимся на этом фестивале отличное настроение, – заключил С. Аракелян.

Все три дня гости и жители города могли наслаждаться талантом местных и зарубежных танцоров и спортсменов. Особое внимание привлек отборочный тур на чемпионат мира в Южную Корею, в котором победила команда из Астаны 23 style. Именно им теперь предстоит защищать честь республики на первенстве планеты. В соревнованиях одиночек победу одержал Шамиль Алишаев (Bboy Shoma). Wild cards получили Николай Черников (Bboy Killa-Kolya) и Александр Сысоев (Bboy Shadr). Они также поедут в Сеул.

Почетным гостем фестиваля Aktau Open Fest 2015 стал знаменитый брейкер из Франции Моунир Биба. Будучи призером и победителем мировых первенств по брейку, он выступил судьей на соревнованиях по брейк-дансу.

– Это уже второе большое спортивное событие в Казахстане, в котором я принимаю участие. До фестиваля Aktau Open Fest 2015 участвовал в турнире по брейк-дансу Red Bull BC One Central Asia, который проходил в Астане в 2014 году. Должен признаться, что я действительно наслаждаюсь временем, проводимым в Актау. На этом фестивале много сильных и интересных брейкеров. Я рад видеть, что с каждым годом брейк-данс в республике развивается все активнее.

Один из сильнейших танцоров России и мира – Bboy Cheerito (Евгений Первушкин) также приехал судить чемпионат по брейк-дансу. Причем каждый арбитр оценивал выступающих по своим критериям. Кто-то следил за оригинальностью, другие – за сложностью или чистотой исполнения элементов.

– Конечно, местный климат внес свои коррективы в исполнение. В первый день вечером образовался конденсат, и было очень скользко. Хотя я считаю, что это не сильно повлияло на результат, – отметил Евгений Первушкин.

А на баскетбольной площадке, которая была развернута тут же, на набережной, состоялся открытый чемпионат республики по баскетболу в формате 3 х 3. В текущем году в соревнованиях приняли учас­тие 13 команд со всего Казахстана.

– В настоящее время в мире активно развивается этот формат, хотя он довольно молодой. Ему около 3–4 лет, но он уже включен в молодежные Олимпийские игры. Этот чемпионат в Актау был особенным, потому что впервые в Средней Азии мы использовали покрытие и баскетбольную ферму мирового стандарта, – сообщил Самсон Аракелян.

Первое место заняла сборная Кокшетау. Второе место у ребят из команды «Арман-1» (Рудный). Почетное третье место завоевали баскетболисты из Алматы.

– Эта победа далась нам нелегко. Наши соперники также стремились к победе: стать победителями в открытом чемпионате престижно. К сожалению, в Казахстане сегодня мало мест, где можно опробовать себя на покрытии и ферме мирового стандарта. Отдельная благодарность организаторам турнира по баскетболу за приглашение и возможность познакомиться с ­командами, показать себя, – рассказал капитан сборной кокшетаусцев Самат Карбаев.

Общий призовой фонд составил 600 тыс. тенге. За первое место команда получила 300 тыс. тенге, за второе место – 200 тыс. тенге и за третье место – 100 тыс. тенге.

От показательных выступлений баскетболистов у зрителей захватывало дух. Если участники команды HOTS («Герои площадок») – это спортсмены, которые выполняют различные трюковые номера с баскетбольным мячом, то участники ­команды UG – это летающие люди, что они и демонстрировали во время фестиваля. Далее они продемонстрировали элементы при помощи небольшого трамплина, который позволял им выполнять затяжные прыжки, оканчивающиеся забиванием мяча в корзину. Одним из самых впечатляющих номеров, исполненных участниками команды UG, стал пролет спортсмена над головами десятков приглашенных на спортивную площадку зрителей.

В рамках международного фестиваля музыки и спорта прошла и церемония награждения семи ровесников Конституции. Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев поздравил молодых людей и вручил им памятные призы.