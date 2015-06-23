Актау устремился ввысь Свежий выпуск 491 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

В рамках Международной конференции «Внедрение новых технологий в строительстве и ЖКХ» аким города Актау Едил Жанбыршин и главный архитектор города Мурат Тлеубаев ознакомили участников с генеральным планом застройки областного центра. Рассказав об истории становления города и особенностях его проектирования, М. Тлеубаев детально объяснил процесс возведения новой части города, который будет включать в себя жилые микрорайоны, административно-деловой центр, современные концертные залы, драматические театры, выставочные павильоны, гостиничные комплексы.

– Административно-деловой центр Актау станет аналогом Манхэттена в Нью-Йорке или Москва-сити в столице России. Уже строятся новые автомобильные дороги, готов проект детальной планировки, кроме того, в новой части города разместятся солнечная электростанция и модульный завод по выработке энергии. Областной центр будет расти в северо-западном направлении. Завершить строительство новой части города мы планируем в ближайшие 5–10 лет, – сообщил М. Тлеубаев.

Участники конференции также посетили Центр обслуживания предпринимателей, специальную экономическую зону «Морпорт Актау», завод CASPI BITUM и комбинат индустриального строительства Актау. Секретарь городского маслихата Марат Молдагулов ознакомил гостей с модернизацией ЖКХ, осущест­вляющейся в трех микрорайонах областного центра, и с программой ликвидации аварийного жилья.

– В 2011 году была утверждена программа модернизации ЖКХ, которая реализовывается согласно утвержденному сроку. Например, на сегодня по городу Актау в рамках программы ремонт осущест­влен в 16 домах на общую сумму 925 миллионов тенге. К тому же при проведении капитального ремонта объекта кондоминиума осуществляются установка автоматического теплового пункта, полная замена внутридомовых инженерных сетей, отделка помещений общего пользования, замена кровельного покрытия с применением гидроизолирующих составов, а также очистка и вывоз мусора из подвальных помещений, – пояснил М. Молдагулов.



