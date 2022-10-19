Актауские близнецы Касым и Жомарт получили письмо от президента

Президент Казахстана после прочтения статьи о близнецах Касыме и Жомарте из города Актау направил письмо своим тезкам. Отец мальчиков говорит, что это стало для семьи неожиданным сюрпризом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал 13-летним близнецам стать гражданами, преданно служащими стране и достигающими больших высот.

«Айналайын Касым и Жомарт, я недавно услышал о вас. Вы ставите перед собой высокую цель – получить образование и стать великими дипломатами. Эта профессия очень нужная для государства. Будьте такими гражданами, которые много работают для нашей страны и народа. Будущее нашей страны заключено в молодежи. Вот почему вы должны вырасти умными, интеллигентными и образованными. Это большая ответственность. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние хозяева страны. Чем образованнее и квалифицированнее вы будете, тем совершеннее будет будущее нашей страны. Я верю, что вы оправдаете ожидания своей бабушки Зульфии, ваших родителей и страны. Я рад, что подрастают молодые люди, безгранично любящие свою Родину и стремящиеся, как и вы, выучить столько же языков. Будьте всегда такими же активными и целеустремлёнными. Желаю вам достичь больших высот в жизни!» – говорится в письме.

Касым и Жомарт в восторге от специального письма главы государства.

«Они перечитывают письмо снова и снова и не могут перестать рассказывать своим друзьям о своих впечатлениях. Пусть сбудутся слова пожелания нашего президента», – сказал отец близнецов Ерлан Мауленов.

Касым и Жомарт учатся в 8 классе специализированного физико-математического лицея №11, и последние 3 года одноклассники называют их «президентом». Тёзки главы государства, празднующие свой день рождения в мае, поставили себе цель – в будущем стать дипломатами. В настоящее время изучают несколько иностранных языков.