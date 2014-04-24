Актауский Айболит

Общество
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Говорят, что врач - лекарь для человека, а ветеринар - лекарь для человечества. Ветеринар - профессия сложная и интересная. Ведь если человек сможет объяснить, где и что у него болит, или хотя бы показать больное место, то безмолвное и беззащитное существо пожаловаться не сможет. А его надо как-то понять, услышать и помочь. Конечно, человек, который выбрал профессию ветеринара, обязательно должен любить животных. И это даже не обсуждается! Но мало любить четвероногих, нужно еще их уважать (а животные это очень тонко чувствуют), научиться их не бояться, разбираться в анатомии (вылечить змею или котенка - это не одно и то же), быть терпеливым, милосердным, сочувствующим (ведь иногда приходится видеть нервные срывы хозяев животных), обладать быстрой реакцией (когда счет идет на минуты), быть не брезгливым и уверенным в своих силах, стать настоящим универсалом, то есть хирургом, лором, стоматологом, окулистом и звериным гинекологом в одном лице. Всеми этими и многими другими качествами обладает наша героиня - Анна Простетова. В Актау ее знают многие, и многих своих пациентов она знает в лицо (вернее сказать, в морду).

Разговор ветеринара с хозяевами животных больше напоминает визит к педиатру. «Родитель» рассказывает о проблемах своего «дитя», описывает его поведение, что и как кушает, какой у него стул и прочие подробности. После беседы с владельцем ветеринар осматривает животное, ставит диагноз, если нужно, делает прививки или уколы и дает рекомендации по дальнейшему уходу.

Первым пациентом стала белоснежная собачка Люми достаточно редкой породы - вест хайленд уайт терьер. Она давно мучается болезнью ушей. Но сейчас, после пройденного лечения, Люми уже лучше. Она нисколько не боится врача, ведь это уже не первый визит в лечебницу. Хотя немного пугается шприца. Видимо, остались неприятные воспоминания. Следующей заносят британку Дину. Кошка красивая и своенравная. И очень нетерпеливая. Анна отмечает, что коты в отличие от кошек многое могут стерпеть и как настоящие мужики не пискнут во время укола. Кошки же более чувствительны. Такие пугающиеся пациенты оставляют порой на руках ветеринара следы. Но врачу нужно быть готовым к укусам, царапинам, прочим прелестям. Ведь хвостатые не всегда понимают, что это делается им во благо, и пытаются защищаться. Сейчас Анну кусают и царапают редко. Она научилась не бояться своих пациентов. Говорит, что животные чувствуют неуверенность и страх.

В ветлечебницу заводят огромную собаку. Для немецкой овчарки (а это именно она) Рекс довольно крупный. Недавно пес подрался с соседскими собаками (защищал свою территорию) и в «бою» получил серьезные «ранения» уха и лапы. Чтобы осмотреть боевые раны, Анне приходится звать своего сына, ведь даже с хозяйкой 60-килограммового пса они не смогут поднять Рекса на стол. Собака стойко переносит все манипуляции и лежит спокойно, пока Анна снимает повязку и обрабатывает рану.

- Смирный какой! Настоящий мужик! Таких бы лечить и лечить! - хвалит собаку врач.

Звериная хирургия, к слову, очень сложная специализация. Ведь иногда от врача требуется почти ювелирное мастерство. В практике Анны было не только наложение повязок собакам или кошкам, но даже и гипсование расколотого панциря черепахи или пришивание хвоста огромной змее из террариума.

К каждому из пациентов свой подход. «Радость моя», «красавица», «лапочка», «умница», «мужчина» - только так называет их ветеринар. Награда от ушастых бесценна: кошка с благодарностью лижет руку, а хозяева уходят довольные.

Тому, что Анна Простетова стала ветеринарным врачом, предшествовала трагическая история. В детстве у Ани была собачка, которая умерла во время родов. Для девочки это был большой стресс. Именно тогда она и решила стать ветеринаром. Тем более ее дед всю жизнь проработал «звериным» врачом на пятигорском ипподроме. После учебы Анна не смогла долго работать в колхозе, все тянуло к кошкам-собакам. Приехав в Актау, поступила на службу во внутренние войска, работала ветеринаром, потом занялась частной практикой. Также работает в кинологическом центре ДВД области. Общий же стаж в ветеринарии у Анны - 27 лет.

Сейчас у нее свой дом, здесь же располагается и клиника. Помимо пациентов у Анны много своих питомцев. Во дворе еще и настоящий птичник. Здесь живут утки, куры, гуси, индюшки. Помогают с этим беспокойным хозяйством все члены семьи ветеринара. Кроме того, сыновья и муж - главные помощники во время операций. Скоро матери будет ассистировать и дочь. Она пошла по стопам Анны.

К ветеринару приносят и совсем экзотических питомцев. Кого только не лечила Анна! И красноухих черепашек от воспаления легких, попугаев (волнистых и больших Жако) от кожных заболеваний, хорька с вывихом лапы, павлина с раненым глазом, страусят от рахита, игуану от простуды. Лечит Анна даже дикобразов и тигров, когда в Актау приезжает зверинец. В текущем году спасла от смерти одного тигра.

Несут не только тех животных, которые живут дома, но и диких. Подбирают сбитых машиной черепах, ужей, раненых лебедей и фламинго. На какое-то время Анна оставляет их у себя для реабилитации, потом выпускает, но старается их не приручать, чтобы животные и птицы не растеряли навыков охотиться.

- У меня даже филин жил почти полгода с перебитым крылом. Нашли его на обочине дороги. Может, об провода поломал или собаки подрали. Мы его учили летать заново. Филин от нас не хотел уходить, они же очень быстро привыкают. Долгое время он еще прилетал, заглядывал в окно.

Анна признается: плачет часто. Она всегда жалеет своих пациентов. Не всегда жалеет их хозяев. Особенно тех, кто заводит дорогого питомца ради престижа, а потом перестают за ними ухаживать.

День у ветеринара расписан по минутам: несколько часов приема, а потом операции - экстренные и плановые. Это и различные раны или удаление матки, онкология или кастрация и стерилизация. А в планах у Анны - сделать перед ветлечебницей удобную парковку и открыть ветеринарную аптеку.

- В зоомагазинах не должны продавать вакцины и медпрепараты для животных. Но их продают, так как у нас их больше нигде не купишь.

Говорят, что дар ветеринара, так же как и дар человеческого доктора, дан свыше. Если это так, то этот дар Анна Простетова получила не случайно. Сколько жизней хвостатых и ушастых она спасла за эти годы - не счесть. Не счесть и благодарностей от владельцев здоровых питомцев.

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау,
[email protected]

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