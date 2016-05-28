Актер Ричард Гир летит с "Реалом" на финал Лиги чемпионов

Звезда фильмов "Красотка" и "Давайте потанцуем" Ричард Гир специально прибыл в Мадрид, чтобы полететь на финал
Лиги чемпионов вместе с "Реалом", передает Kazpravda.kz
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Об этом в twitter
написал ведущий полузащитник "сливочных" Гарет Бэйл.
Отметим, что валлиец уже забивал в финале ЛЧ победный мяч два года назад. Тогда "Реалу" также противостоял "Атлетико", однако ворота защищал не Ян Облак, а Тибо Куртуа, ныне являющийся игроком "Челси".
"На первый план в такого рода матчах могут выйти эмоции. Важно держать их под контролем, иначе это скажется на игре. Нужно действовать хладнокровно и сосредоточенно. Не мне судить о силе "Атлетико" по сравнению с финалом 2014 года, но соперник по-прежнему хорошо организован", – цитирует слова валлийца официальный сайт УЕФА
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