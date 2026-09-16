Актера и блогера Нурсултана Жаксыгена признали виновным по уголовному делу

Суд
Дана Аменова
корреспондент

Судебные заседания проходили в закрытом режиме 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Актера, блогера, экс-участника «Жайдармана» Нурсултана Жаксыгена приговорили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о распространении заведомо ложной информации. Решение вынес Карасайский районный суд Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе следствия установлено, что после расставания в 2024 году в социальных сетях от имени блогера и через фейковые аккаунты распространялись сведения о его бывшей супруге Фаризе Сабыралиевой, порочащие честь и достоинство потерпевшей. Сам Жаксыген вину не признал, заявив, что его страницы были взломаны. Однако суд счел представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК.

После оглашения приговора блогера, находившегося под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. Также ему на пять лет запрещено заниматься журналистской, блогерской и иной публичной информационной деятельностью, связанной с распространением контента в СМИ и интернете.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, обязав осужденного выплатить 5 млн тенге компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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