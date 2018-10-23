​Активировать инновационный потенциал

В топ-10 инновационных компаний Казахстана, презентованный на днях в Астане, вошел и научный производственно-технический центр «Жалын». Награждение победителей рейтинга, который ежегодно сос­тавляется группой организаторов, включая Министерство по инвестициям и развитию РК, АО «Национальное Агентство по технологическому развитию», бизнес-инкубатор МОСТ, АО «Астана Innovations» и акимат Астаны, состоялось в отеле Rixos President Astana.

Нынешний успех специалистов НПТЦ следует считать конкретным вкладом в реализацию Пос-лания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» в части повышения инновационной активности научного потенциала казахстанских компаний.

Сегодня научный производственно-технический центр «Жалын» – это современный технопарк, осуществляющий свою деятельность при поддержке Комитета науки Министерства образования и науки и АО «Фонд науки РК», КазНУ им. аль-Фараби.

НПТЦ располагает современной лабораторной базой. Здесь разрабатываются и внедряются инновационные технологии и программные инициативы. Проводятся исследования в области создания новых инновационных материалов с заданными характеристиками. Основной деятельностью центра является доведение результатов научных исследований до стадии промышленной технологии.

