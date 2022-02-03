Активировать сотрудничество

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Адия Кенжегулова

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Республике Казахстан Джун Ямада.

В ходе беседы спикер проинформировал собеседника об обозначенных недавно Президентом Казахстана ключевых приоритетах развития страны на новом этапе независимости. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что ключевой задачей палаты остается качественное законодательное обеспечение модернизационной повестки Главы государства.

Председатель Сената отметил, что в настоящее время в стране реализуются системные меры, направленные на создание условий для развития малого и среднего бизнеса, снижение участия государства в экономике, уменьшение социального неравенства и сокращение диспропорций в развитии регионов. Кроме того, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что нынешнее обновление сис­темы государственного управления включает в себя усиление принципов меритократии, открытости и борьбы с коррупцией.

Остановились собеседники и на вопросах дальнейшего углубления межпарламентского сотрудничества Казахстана и Японии.

– Важным направлением работы является межпарламентское взаимодействие. Мы хотели бы активизировать наши контакты с японскими коллегами и развивать взаимоотношения с Лигой дружбы в Парламенте Японии. Есть немало вопросов, которые мы могли бы прорабатывать совместно. Это и вопросы экономики, торговли, инвестиций, привлечения «зеленых» технологий в Казахстан. Важно и сотрудничество в сфере экологии, по международной проблематике, в частности по ситуации в Афганистане. Все эти темы парламентарии могли бы обсуждать и совместно с правительствами двух стран реализовывать те или иные инициативы и проекты, – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь посол отметил, что парламентарии Японии также настроены на активизацию сотрудничества с коллегами из Казахстана. Кроме того, ­дипломат обратил особое внимание на то, что японская сторона высоко оценивает позицию Президента Казахстана по сохранению и дальнейшему улучшению инвес­тиционного климата в стране. В связи с этим он подчеркнул, что японские инвесторы намерены продолжать активно инвестировать в развитие экономики Казахстана.

Также Маулен Ашимбаев рассказал дипломату о результатах законодательной работы палаты за прошлый год. Было отмечено, что в 2021-м сенаторами было принято 104 закона, причем каждый четвертый из них инициирован депутатами Парламента. Все эти законы направлены на обеспечение политического и социально-экономического развития страны, добавил председатель Сената.

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