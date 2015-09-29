Активизировать партнерство

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На встрече рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере. Также главы государств обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня.

Президент Казахстана поздравил А. Дуду с победой на выборах и избранием на должность Президента Польши. Нурсултан Назарбаев выразил надежду, что в своей деятельности А. Дуда будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений, особенно в торгово-экономической сфере.

– Уже сейчас в Казахстане работает порядка 90 предприятий с участием польского капитала. Они задействованы в различных отраслях, в частности, фармацевтике, переработке и сельском хозяйстве, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана подчеркнул, что наша страна осуществляет программы индустриализации и инфраструктурного развития.

– Для инвесторов в Казахстане созданы исключительные преференции. Приглашаю польские компании к налаживанию сотрудничества, – сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь А. Дуда поблагодарил Президента Казахстана за встречу и отметил наличие перспективных направлений для развития взаимовыгодного сотрудничества, сообщила пресс-служба Президента.



