Активизировать сотрудничество

Областной форум по защите бизнеса прошел в Кокшетау. Главная повестка – вопросы развития экосистемы защиты

бизнеса и формирование привлекательного бизнес-климата.

В ходе прений был поднят целый ряд проблемных вопросов и, в частности, факты админист­ративного давления на бизнес со стороны государственных органов. Забегая вперед, отметим, некоторые из них нашли решение здесь же, на полях форума. К примеру, сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства нового здания детского образовательного центра «Наследники» в городе Кокшетау.

Как рассказала руководитель центра Аида Сулейменова, для этой цели были выкуплены земельные участки, однако позже с ними возникла проблема ввиду отсутствия проекта детальной планировки. Согласно генплану, земельные участки находятся в зоне усадебной застройки.

В отделе архитектуры и градостроительства Кокшетау вначале пошли навстречу: была достигнута договоренность об изменении целевого назначения земельного участка после изготовления ПДП, так как нахождение социальных объектов в зоне усадебной застройки не противоречит строительным нормам. Бизнесвумен получила архитектурное задание на проектирование и уже обратилась к проектировщику для создания ПДП.

Однако в ходе проектировочных работ ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» отказало предпринимателю в выдаче техусловий для подключения к центральному теплоснабжению, ссылаясь на сложившийся дефицит тепловой энергии на тепло­источнике. Между тем данный объект не относится к категории многоквартирных жилых домов, поэтому потребность в теплоснабжении минимальная.

Бизнесвумен обратилась с заявлением в адрес акима города и получила в итоге положительное решение. Однако с января текущего года началась, как это часто бывает, самая настоящая волокита: предпринимателя «футболили» из кабинета в кабинет. Но в ходе форума аким города Бауржан Гайса лично подтвердил, что проект рассмотрен, одобрен и в самое ближайшее время будет утвержден.

На действия областного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции пожаловался Мырзабай Абдыкалыков, директор одного из крупнейших в стране заводов по производству кирпича – ТОО «ENKI». В 2021 году ведомство начало расследование в отношении компании, ссылаясь на антиконкурентные действия при реализации продукции совместно с другими участниками рынка. Однако, по мнению Мырзабая Абдыкалыкова, в заключениях антимонопольного ведомства нет четкой обосновательной базы, есть ряд явных ошибочных выводов, которые ставят под сомнение анализ, проведенный сотрудниками департамента.

В ходе прений областная прокуратура решила более детально изучить проблемный вопрос. Запланирована встреча с учас­тием всех заинтересованных сторон, по итогам которой будет вынесено определенное решение.

Взять на свой личный конт­роль исполняющий обязанности акима области Малгаждар Таткеев поручил акиму Косшы обращение предпринимателей по поводу пристроек в жилом массиве «Лесная поляна». В свое время они были вынуждены их возвести без разрешительных документов. Однако отсутствие надлежащим образом оформленного земельного участка, где расположен многоквартирный жилой дом, – упущение самих госорганов и застройщиков, которые до настоящего времени должным образом не оформили земельный участок. А ведь страдают законные права и интересы бизнеса.

– Сейчас региональной палатой ведется анализ причин и условий необоснованного вовлечения субъектов бизнеса в орбиту уголовного процесса, в том числе по поступающим в суды жалобам на незаконные действия госорганов и должностных лиц. В рамках создания экосис­темы защиты бизнеса создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон, которая будет разбираться, проводить анализ и в последующем обобщать его результаты. Надеемся, что озвученные на форуме проблемные вопросы найдут свое решение и бизнес будет услышан. Для решения поставленных задач необходимо содействие всех сторон: и государственных органов, и субъектов предпринимательства, – отметил директор РПП «Атамекен» Ерканат Мусылманбек.

О фактах незаконного привлечения субъектов бизнеса к ответственности рассказали и представители прокуратуры. По словам прокурора области Айдоса Майлыбаева, за последние полтора года ими защищены права более 15 тыс. предпринимателей, прекращены 12 уголовных дел в их отношении, признаны незаконными два обыска и одно изъятие.

На форуме также был организован «свободный микрофон», во время работы которого участники встречи смогли не только задать волнующие вопросы представителям органов власти, но и внести свои предложения. Много вопросов было задано по поводу налогового администрирования, также обсуждались факты нарушения сроков проведения процедуры банкротства, разработка Генерального плана города Кокшетау и другие проблемы. В целом в ходе деловой программы было рассмотрено порядка 20 проб­лемных кейсов, которые взяты на контроль профильными ведомствами.