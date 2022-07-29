Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество
Асель Мухамед-Амин

Областной форум по защите бизнеса прошел в Кокшетау. Главная повестка – вопросы развития экосистемы защиты
бизнеса и формирование привлекательного бизнес-климата.

В ходе прений был поднят целый ряд проблемных вопросов и, в частности, факты админист­ративного давления на бизнес со стороны государственных органов. Забегая вперед, отметим, некоторые из них нашли решение здесь же, на полях форума. К примеру, сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства нового здания детского образовательного центра «Наследники» в городе Кокшетау.

Как рассказала руководитель центра Аида Сулейменова, для этой цели были выкуплены земельные участки, однако позже с ними возникла проблема ввиду отсутствия проекта детальной планировки. Согласно генплану, земельные участки находятся в зоне усадебной застройки.

В отделе архитектуры и градостроительства Кокшетау вначале пошли навстречу: была достигнута договоренность об изменении целевого назначения земельного участка после изготовления ПДП, так как нахождение социальных объектов в зоне усадебной застройки не противоречит строительным нормам. Бизнесвумен получила архитектурное задание на проектирование и уже обратилась к проектировщику для создания ПДП.

Однако в ходе проектировочных работ ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» отказало предпринимателю в выдаче техусловий для подключения к центральному теплоснабжению, ссылаясь на сложившийся дефицит тепловой энергии на тепло­источнике. Между тем данный объект не относится к категории многоквартирных жилых домов, поэтому потребность в теплоснабжении минимальная.

Бизнесвумен обратилась с заявлением в адрес акима города и получила в итоге положительное решение. Однако с января текущего года началась, как это часто бывает, самая настоящая волокита: предпринимателя «футболили» из кабинета в кабинет. Но в ходе форума аким города Бауржан Гайса лично подтвердил, что проект рассмотрен, одобрен и в самое ближайшее время будет утвержден.

На действия областного департамента Агентства по защите и развитию конкуренции пожаловался Мырзабай Абдыкалыков, директор одного из крупнейших в стране заводов по производству кирпича – ТОО «ENKI». В 2021 году ведомство начало расследование в отношении компании, ссылаясь на антиконкурентные действия при реализации продукции совместно с другими участниками рынка. Однако, по мнению Мырзабая Абдыкалыкова, в заключениях антимонопольного ведомства нет четкой обосновательной базы, есть ряд явных ошибочных выводов, которые ставят под сомнение анализ, проведенный сотрудниками департамента.

В ходе прений областная прокуратура решила более детально изучить проблемный вопрос. Запланирована встреча с учас­тием всех заинтересованных сторон, по итогам которой будет вынесено определенное решение.

Взять на свой личный конт­роль исполняющий обязанности акима области Малгаждар Таткеев поручил акиму Косшы обращение предпринимателей по поводу пристроек в жилом массиве «Лесная поляна». В свое время они были вынуждены их возвести без разрешительных документов. Однако отсутствие надлежащим образом оформленного земельного участка, где расположен многоквартирный жилой дом, – упущение самих госорганов и застройщиков, которые до настоящего времени должным образом не оформили земельный участок. А ведь страдают законные права и интересы бизнеса.

– Сейчас региональной палатой ведется анализ причин и условий необоснованного вовлечения субъектов бизнеса в орбиту уголовного процесса, в том числе по поступающим в суды жалобам на незаконные действия госорганов и должностных лиц. В рамках создания экосис­темы защиты бизнеса создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон, которая будет разбираться, проводить анализ и в последующем обобщать его результаты. Надеемся, что озвученные на форуме проблемные вопросы найдут свое решение и бизнес будет услышан. Для решения поставленных задач необходимо содействие всех сторон: и государственных органов, и субъектов предпринимательства, – отметил директор РПП «Атамекен» Ерканат Мусылманбек.

О фактах незаконного привлечения субъектов бизнеса к ответственности рассказали и представители прокуратуры. По словам прокурора области Айдоса Майлыбаева, за последние полтора года ими защищены права более 15 тыс. предпринимателей, прекращены 12 уголовных дел в их отношении, признаны незаконными два обыска и одно изъятие.

На форуме также был организован «свободный микрофон», во время работы которого участники встречи смогли не только задать волнующие вопросы представителям органов власти, но и внести свои предложения. Много вопросов было задано по поводу налогового администрирования, также обсуждались факты нарушения сроков проведения процедуры банкротства, разработка Генерального плана города Кокшетау и другие проблемы. В целом в ходе деловой программы было рассмотрено порядка 20 проб­лемных кейсов, которые взяты на контроль профильными ведомствами.

Популярное

Все
Его пламенная страсть
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Мы просто работаем
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Успешный год
Дюжина уроков
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Свалка раздора
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Фокус на качество и доступность
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Надеемся на повышение в классе
Каждая семья на счету
Активизировать сотрудничество
Главное – безопасность
Ехали медведи на велосипеде…
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Медицина постковидного периода
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Главное – безопасность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]