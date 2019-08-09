​Активизировать сотрудничество

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял посла Государства Израиль в Казах­стане Лиат Вексельман. Дип­ломаты обсудили перспективы двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничест­ва, актуальные вопросы регио­нальной и международной повестки дня.

– Израиль для Казахстана является партнером в области внедрения передовых агротехнологий, кибербезопасности и других инновационных разработок. Между нашими государствами сформировались крепкие и доверительные отношения, – отметил глава МИД.

На встрече было предложено рассмотреть возможность создания специального центра израильских технологий, в котором казахстанские предприниматели могли бы ознакомиться с передовыми разработками компаний из Израиля.

Одним из перспективных нап­равлений сотрудничества является сельское хозяйство, где Израиль имеет огромный опыт в эффективном развитии фермерских хозяйств, посевных площадей с использованием капельного орошения.

Лиат Вексельман в свою очередь отметила, что Израиль высоко оценивает активную роль Казахстана на международной арене и вклад нашей страны в укрепление безопасности и стабильности в мире.

Израильский посол предложила для активизации деловых, туристических и культурных связей рассмотреть вопрос возоб­новления прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем.

По итогам встречи стороны наметили приоритетные нап­равления сотрудничества на среднесрочную перспективу.