​Активизировать сотрудничество

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял посла Государства Израиль в Казахстане Лиат Вексельман. Дипломаты обсудили перспективы двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
– Израиль для Казахстана является партнером в области внедрения передовых агротехнологий, кибербезопасности и других инновационных разработок. Между нашими государствами сформировались крепкие и доверительные отношения, – отметил глава МИД.
На встрече было предложено рассмотреть возможность создания специального центра израильских технологий, в котором казахстанские предприниматели могли бы ознакомиться с передовыми разработками компаний из Израиля.
Одним из перспективных направлений сотрудничества является сельское хозяйство, где Израиль имеет огромный опыт в эффективном развитии фермерских хозяйств, посевных площадей с использованием капельного орошения.
Лиат Вексельман в свою очередь отметила, что Израиль высоко оценивает активную роль Казахстана на международной арене и вклад нашей страны в укрепление безопасности и стабильности в мире.
Израильский посол предложила для активизации деловых, туристических и культурных связей рассмотреть вопрос возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Израилем.
По итогам встречи стороны наметили приоритетные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу.