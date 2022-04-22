Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Активнее развивать промышленный потенциал ЗКО поручил Премьер

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Уральский трансформаторный завод – одно из крупнейших промышленных предприятий области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По линии господдержки завод получил субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках Дорожной карты бизнеса-2025 на 3 млрд тенге.

В настоящее время производимые предприятием силовые трансформаторы направляются как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Премьер-министр ознакомился с работой предприятия, осмотрел выставку продукции отечественных производителей, а также побеседовал с руководителями промышленных предприятий области.

Он отметил, что сегодня машиностроение является наиболее динамично развивающейся отраслью, обеспечивающей ежегодный рост в среднем на 18%. В стране действуют порядка 3 300 предприятий, на которых работает свыше 115 тыс. человек. Освоен выпуск широкого спектра продукции — от комплектующих и запчастей до сборки высокоточной техники.

«И все же в отрасли доля импорта намного выше экспорта. В основном это продукция нефтегазового машиностроения. Учитывая специфику западного региона, данное направление имеет огромный потенциал, и акимату надо активно его развивать», — сказал Алихан Смаилов. 

По словам главы Правительства, еще одним перспективным направлением машиностроения в регионе должна быть электроэнергетика. 

«Среднегодовой рост потребления электроэнергии последовательно растет, это требует постоянного обновления и модернизации энергетического оборудования, поэтому спрос на продукцию вашего завода будет увеличиваться», — отметил Алихан Смаилов. 

При этом Премьер-министр добавил, что Главой государства поручено оказать поддержку отечественным предприятиям и инвесторам, готовым развивать свой бизнес. 

Так, Правительством принимаются беспрецедентные меры стимулирования промышленного развития страны: уже в текущем году институтам развития будет направлено более 400 млрд тенге на кредитование эффективных проектов. До 2025 года в отраслях обработки планируется реализовать порядка 450 проектов.

«При этом по Западно-Казахстанской области заявлено всего 12 проектов. Это говорит о том, что возможности области раскрыты не до конца. Учитывая специфику региона, имеется большой потенциал по развитию нефтегазохимии, горно-металлургического комплекса, стройиндустрии, нефтегазового машиностроения. Руководству области и местному бизнесу необходимо активнее работать, создавать новые производства и расширять действующие, тем самым обеспечивая рабочие места и выпуск новых видов продукции», — подчеркнул глава Правительства.

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