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​Активно участвовать в жизни страны

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности партии «Nur Otan», проводимой работе по активизации механизмов взаимодействия с государственными органами и обеспечении совместной работы с Администрацией Президента.

Бауыржан Байбек доложил об итогах своих поездок в регионы, деятельности партии по укреплению работы с первичными партийными организациями и процессе очищения рядов партии. Он также сообщил о прекращении работы Общенациональной коалиции демократических сил и планах по институциональному участию партии в работе Национального совета общественного доверия.

Глава государства акцентировал внимание на важности усиления обратной связи с населением. Президент призвал членов «Nur Otan» активнее участвовать в жизни страны, быть ближе к народу.

– Партия должна стать открытой и доступной для граждан, эффективно защищать интересы населения, своевременно выявляя и доводя до государственных органов запросы населения. Общественные приемные партии в тесной связке с виртуальной приемной Президента должны стать реальным механизмом решения проблем людей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба Главы государства.

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