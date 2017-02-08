​Активно включились в обсуждение

Руководитель Южно-Казахстанского областного совета женщин Баян Жандосова предлагает сделать небольшой экскурс в историю независимого государства с тем, чтобы посмотреть, как наша страна прокладывает свой путь развития, открывая новые возможности для роста и развития. По ее мнению, за это время институт президентской власти показал свои возможности, и республика достигла хороших показателей по всем отраслям деятельности. И ключевую роль сыграл Глава государства, взявший на себя всю ответственность за реализуемые в стране программы и реформы. Теперь же назрело время системных перемен, предполагающих перераспределение полномочий между ветвями государственной власти.

Огромный пласт работы предстоит Правительству и Парламенту, которые получат больше функций, связанных, соответственно, с социально-экономическими процессами в стране и контролем над дея­тельностью исполнительной власти. Женщины юга уверены, что это даст свой положительный результат и не замедлит сказаться на уровне жизни казахстанцев и повышении их благосостояния.