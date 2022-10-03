Активное долголетие

Одним Центром активного долголетия в Шымкенте стало больше.

Накануне Международного дня пожилых людей в Каратауском районе Шымкента открылся Центр активного долголетия. Заняться спортом и с пользой для здоровья провести досуг смогут пенсионеры и ветераны труда, проживающие на территории этого района. Учреждение будет работать в две смены, успевая обслужить до 150 посетителей. Каждый из них может провести здесь четыре часа в день.

Прежде чем заняться физкультурой, активными играми, ветераны пройдут медицинский осмотр, а уже потом специалисты определят, занятия какими видами спорта им показаны, а от каких лучше воздержаться. Выбор большой: можно заниматься лечебной физкультурой, играть в бильярд и теннис, стрелять из лука, проходить арт-, трудовую и иглотерапию, заниматься на тренажерах, плавать в бассейне, принимать массаж и косметичес­кие процедуры, а также посещать караоке-зал, танцевальную студию, приобщиться к занятиям йогой. И все это бесплатно, с квалифицированными тренерами и инструкторами. Также в центре обеспечивают трехразовым горячим питанием, работает восьмичасовой дневной стационар для одиноких пенсионеров.

В общей сложности в центрах активного долголетия города обслуживаются 715 пенсионеров.