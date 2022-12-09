"Активное сотрудничество в рамках ЕАЭС внушает оптимизм" – Токаев

Как отметил президент, уходящий год для мировой экономики был крайне сложным.

Фото пресс-службы президента РК

Выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на значительный потенциал интеграционного партнерства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими, экономическими вызовами, мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты, пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наше активное сотрудничество в рамках ЕАЭС позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 млрд долларов.

Кроме того, реализуются масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах.

«Такая положительная динамика наглядно демонстрирует высокий уровень взаимодействия и значительный потенциал нашего интеграционного партнерства. В условиях текущей геополитической турбулентности нам важно сохранить и укрепить экономические связи, объединить усилия по развитию торгово-экономической кооперации в рамках принципов и целей Союза», - резюмировал глава государства.