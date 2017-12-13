​Активность бизнеса растет

В Приаралье в текущем году заметно повысилась активность малого и среднего бизнеса, отметил на состоявшихся в Доме дружбы общественных слушаниях по вопросам развития предпринимательства заместитель акима области Евгений Ким. По итогам 11 месяцев в сравнении с аналогичным периодом минувшего года количество субъектов МСБ увеличилось в регионе более чем на 7%, превысив 49 тыс.

На встрече с горожанами Евгений Ким подробно рассказал о мерах государственной поддерж­ки, реализации специализированных программ, деятельности Центра обслуживания предпринимателей. Напомнил он и о разработке Единой карты бизнеса, заметив, что в целом в регионе создаются добротные условия для предпринимательства.

Не обошлось и без конкретных примеров. Курсы по азам открытия и ведения бизнеса в 2017-м прошли без малого 1 тыс. кызыл­ординцев. Благодаря программе «Дорожная карта бизнеса-2020» местные деловые люди освоили преференции на сумму 779 млн тенге, в том числе 539 млн, полученных в виде субсидий.

Весьма продуктивно поработали и члены регионального ­координационного совета. В ходе 37 заседаний в текущем году они дали «добро» 146 актуальным проектам на общую сумму свыше 7 млрд тенге, или в 2 раза больше, чем годом ранее.