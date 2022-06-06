Активность и неравнодушие

Наблюдатели от МПА СНГ отмечают высокий уровень подготовки к референдуму по поправкам в Конституцию РК и высокую явку избирателей.

Миссия от Содружества Независимых Государств – самая многочисленная команда наблюдателей, аккредитованная на референдум-2022 в Казахстане.

Всего от СНГ аккредитовано 144 наблюдателя, в числе которых большая группа от Межпарламентской ассамб­леи Содружества – 57 человек, которые в день голосования осуществляли мониторинг на участках не только в Казах­стане, но и за рубежом.

Как рассказал международный наблюдатель от МПА СНГ, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, еще до дня голосования эксперты Межпарламентской ассамблеи проводили оценку действующего законодательства Респуб­лики Казахстан, которое регулирует электоральные процессы, в частнос­ти, проведение референдумов. Накануне дня голосования проводились встречи с организаторами выборов, Цент­ральной комиссией референдума, Сенатом и Мажилисом. А непосредственно 5 июня наблюдатели занимались мониторингом процессов голосования на участках вплоть до их закрытия, наблюдали за ходом подсчета голосов.

В Казахстане основные силы наблюдательной группы от МПА СНГ были сосредоточены на Нур-Султане и расположенных вблизи столицы округах. В планах было до конца дня посетить не менее 120 участков для голосования. Начали же наблюдатели работу с присутствия на открытии в 7.00 утра столичного участка № 111, расположенного в Нацио­нальной академической биб­лиотеке.

– Наша задача – изучить, как организован референдум, как он проходит, нет ли каких-то нарушений национального законодательства, международных требований, правил. Люди должны понимать, что, приходя на участок, они отдают свой голос, и этот голос не идет куда-то там в ведро мусорное, а учитывается в полной мере, – отметил Дмитрий Кобицкий.

По мнению наблюдателей от МПА СНГ, Центральная комиссия референдума хорошо подготовилась к проведению голосования, на участках работают квалифицированные и знающие свое дело люди, участки открылись вовремя и в соответствии со всеми положенными процедурами. Кроме того, международные наблюдатели отметили высокую электоральную активность, неравнодушие и информированность граждан о вносимых в Конституцию поправок.

– Честно говоря, обычно, когда я участвую в качестве наблюдателя, рано утром, когда только открываются участки, людей очень мало приходит. Но я обратил внимание, что в Нур-Султане люди уже стоя­ли и ждали открытия участков. Это говорит о том, что граждане Казахстана­ проявляют активность, их волнует то, что ждет завтра их страну, – отметил на онлайн-брифинге координатор группы наблюдателей МПА СНГ, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса Азербайджана по аграрной политике Сабир Гаджиев.

Как уже отмечалось, 57 аккредитованных на референдум представителей МПА СНГ осуществляют наблюдение не только непосредственно в Казахстане, но и на участках для голосования за рубежом, как в странах Содружества, так и в дальнем зарубежье, например, в Китае, Канаде, Франции, Болгарии, ОАЭ.

– Всего 13 стран, где мы проводим наблюдение. Наши эксперты в разных странах присутствуют на участках для голосования, открытых в посольствах, консульствах, осуществляют там наблюдение. Министерство иностранных дел РК очень серьезно подошло к вопросу и постаралось охватить как можно больше стран, чтобы у граж­дан Казахстана, находящихся за рубежом, также была возможность отдать свой голос на референдуме, – отметил Дмитрий Кобицкий.

По результатам мониторинга наблюдательной группой от МПА СНГ будет подготовлено традиционное заключение с оценками прошедшего референдума. Предварительные итоги наблюдения Межпарламентская ассамблея планирует озвучить уже сегодня.