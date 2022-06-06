Свежий выпуск
Активность и неравнодушие
Лилия Сыздыкова

Наблюдатели от МПА СНГ отмечают высокий уровень подготовки к референдуму по поправкам в Конституцию РК и высокую явку избирателей.

Миссия от Содружества Независимых Государств – самая многочисленная команда наблюдателей, аккредитованная на референдум-2022 в Казахстане.

Всего от СНГ аккредитовано 144 наблюдателя, в числе которых большая группа от Межпарламентской ассамб­леи Содружества – 57 человек, которые в день голосования осуществляли мониторинг на участках не только в Казах­стане, но и за рубежом.

Как рассказал международный наблюдатель от МПА СНГ, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, еще до дня голосования эксперты Межпарламентской ассамблеи проводили оценку действующего законодательства Респуб­лики Казахстан, которое регулирует электоральные процессы, в частнос­ти, проведение референдумов. Накануне дня голосования проводились встречи с организаторами выборов, Цент­ральной комиссией референдума, Сенатом и Мажилисом. А непосредственно 5 июня наблюдатели занимались мониторингом процессов голосования на участках вплоть до их закрытия, наблюдали за ходом подсчета голосов.

В Казахстане основные силы наблюдательной группы от МПА СНГ были сосредоточены на Нур-Султане и расположенных вблизи столицы округах. В планах было до конца дня посетить не менее 120 участков для голосования. Начали же наблюдатели работу с присутствия на открытии в 7.00 утра столичного участка № 111, расположенного в Нацио­нальной академической биб­лиотеке.

– Наша задача – изучить, как организован референдум, как он проходит, нет ли каких-то нарушений национального законодательства, международных требований, правил. Люди должны понимать, что, приходя на участок, они отдают свой голос, и этот голос не идет куда-то там в ведро мусорное, а учитывается в полной мере, – отметил Дмитрий Кобицкий.

По мнению наблюдателей от МПА СНГ, Центральная комиссия референдума хорошо подготовилась к проведению голосования, на участках работают квалифицированные и знающие свое дело люди, участки открылись вовремя и в соответствии со всеми положенными процедурами. Кроме того, международные наблюдатели отметили высокую электоральную активность, неравнодушие и информированность граждан о вносимых в Конституцию поправок.

– Честно говоря, обычно, когда я участвую в качестве наблюдателя, рано утром, когда только открываются участки, людей очень мало приходит. Но я обратил внимание, что в Нур-Султане люди уже стоя­ли и ждали открытия участков. Это говорит о том, что граждане Казахстана­ проявляют активность, их волнует то, что ждет завтра их страну, – отметил на онлайн-брифинге координатор группы наблюдателей МПА СНГ, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса Азербайджана по аграрной политике Сабир Гаджиев.

Как уже отмечалось, 57 аккредитованных на референдум представителей МПА СНГ осуществляют наблюдение не только непосредственно в Казахстане, но и на участках для голосования за рубежом, как в странах Содружества, так и в дальнем зарубежье, например, в Китае, Канаде, Франции, Болгарии, ОАЭ.

– Всего 13 стран, где мы проводим наблюдение. Наши эксперты в разных странах присутствуют на участках для голосования, открытых в посольствах, консульствах, осуществляют там наблюдение. Министерство иностранных дел РК очень серьезно подошло к вопросу и постаралось охватить как можно больше стран, чтобы у граж­дан Казахстана, находящихся за рубежом, также была возможность отдать свой голос на референдуме, – отметил Дмитрий Кобицкий.

По результатам мониторинга наблюдательной группой от МПА СНГ будет подготовлено традиционное заключение с оценками прошедшего референдума. Предварительные итоги наблюдения Межпарламентская ассамблея планирует озвучить уже сегодня.

Популярное

Все
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Всей семьей как на праздник
Наш дух и наша гордость
Активность и неравнодушие
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Свежий выпуск
Время выбора пути
Свежий выпуск
Голосование по старшинству
Свежий выпуск
На старте лета
Свежий выпуск
«Қамқорлық» позаботится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]