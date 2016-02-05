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​Активность проявляют регионы
Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Данные, характеризующие проходящую в стране электоральную кампанию, представила член Центральной избирательной комиссии РК Ляззат Сулеймен. Первая половина брифинга была посвящена подготовке к выборам депутатов Мажилиса. Как было отмечено, за прошедшие 15 дней избирательной кампании проведены съезды политических партий, на которых сформированы и утверждены партийные списки.

– На сегодня в Центризбирком РК представлены 4 партийных списка, – сообщила Л. Сулеймен. – Так, 30 января представлен список политической партии «Нур Отан», включающий 127 человек. Две партии передали свои списки 2 февраля: партийный список Народно-демократичес­кой патриотической партии «Ауыл» включает 19 человек, список Коммунистичес­кой Народной партии Казахстана – 22 человека. И партийный список Демократической партии Казахстана «Ак жол», включающий 35 человек, представлен в ЦИК 3 февраля.

Три из четырех списков проходят проверку на соответствие Конституции РК и Закону «О выборах». Партийный список «Нур Отана­» зарегистрирован ЦИК РК 3 февраля.

Также на брифинге шла речь о выдвижении кандидатов в депутаты маслихатов всех уровней.

– Согласно сведениям, предоставленным территориальными избирательными комиссиями областей, городов Астаны и Алматы, всего по состоянию на 10 часов утра 4 февраля 2016 года по республике выдвинуты 2 865 кандидатов в маслихаты, – уточнила спикер.

При этом в маслихаты областей, городов Астаны и Алматы выдвинуты 324 человека, в районные маслихаты – 2 015 человек, в городские – 526 человек. Из выдвинутых претендентов 12 являются членами политических партий Респуб­лики Казахстан, 1 184 – беспартийные, еще 1 669 – не указали свою партийную принадлежность.

Окружными избирательными комиссиями уже зарегистрированы 54 кандидата в депутаты маслихатов.

Согласно календарному плану, утвержденному Центризбиркомом, выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов продлится по 19 февраля, а регистрация – по 23 февраля 2016 года.

В завершение брифинга Л. Сулеймен отметила, что «основная задача избирательных органов – это обеспечение законности, то есть проведение честных и открытых выборов в соответствии с выборным законодательством и общепризнанными международными принципами». 

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