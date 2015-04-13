Активные и креативные – в сети Свежий выпуск 695 Рысты АЛИБЕКОВА

– Диас Рахметович, почему именно на базе социальной сети «EL.kz» решено проводить конкурс?

– АО «Казконтент» предоставило площадку «EL.kz» как социальной сети, объединяющей талантливых и интересных молодых казахстанцев. В данный момент на портале зарегистрированы 190 тысяч пользователей. Это 190 тысяч соавторов социальной сети и блог-платформы, благодаря которым «EL.kz» продолжает расти и создавать уникальный материал о Казахстане, казахстанцах, родном языке, великой культуре и традициях народа. Это также значит, что в потенциале проекта 190 тысяч креативных идей, блогов, обзоров, аналитических материалов, фоторепортажей и видео каждый день.

– Каким будет механизм отбора лучших работ?

– Для определения финалистов конкурса жюри выберет 3 перьевые работы среди постеров, получивших наибольшее количество голосов в открытом онлайн-голосовании. Гран-при конкурса завоюет тот, кому будет отдано предпочтение в ходе народного голосования на базе социальной сети «EL.kz».

Мероприятие будет проходить с 17 марта по 20 апреля в три этапа: 17 марта – 15 апреля – прием конкурсных работ, 5–19 апреля – рассмотрение конкурсных работ жюри и 20 апреля – подведение итогов, награждение финалистов конкурса.

– Расскажите, пожалуйста, о техническом сопровождении проекта.

– В рамках конкурса мы создали отдельную страницу Sailau2015.el.kz, функционирующую на государственном и русском языках, с максимально удобным интерфейсом. На базе площадки разработан функционал для загрузки конкурсных работ, не требующий дополнительной авторизации, что во многом упрощает этот процесс. Все поступающие работы, соответствующие требованиям конкурса, доступны для просмот­ра, и одновременно любой желающий может проголосовать за понравившуюся ему работу, а также поделиться ею со своими друзьями в социальных сетях. В целях обеспечения прозрачности голосования мы предусмотрели функционал, который позволяет пользователю проголосовать за понравившуюся работу только один раз. Вместе с тем на странице конкурса имеется вся необходимая для ознакомления информация: положение о конкурсе, сроки проведения, состав жюри и так далее.

– Что показывает статистика сайта, вырисовываются ли лидеры?

– В проекте с начала его запуска участвуют более 270 конкурсных работ. Топ-10 лучших постеров в сумме набрали более 30 тысяч народных голосов. В списке лидеров имеются работы, за которые было отдано более 8 тысяч голосов.

Примечательно, что в конкурсе участвуют все регионы страны. Согласно данным сервиса GoogleAnalytics, проект охватил как города республиканского значения, так и небольшие аулы. Возраст участников конкурса различный: 18–24 года – 59%, 25–34 года – 34%, 35–44 года – 7%, что говорит о большой вовлеченности аудитории.



