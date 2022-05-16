Активный интерес

В Усть-Каменогорске члены экспертного

клуба Sarap обсудили актуальность конституционной реформы.

Организатором выездного заседания клуба Sarap по теме «Конституционный референдум: экспертное мнение» выс­тупил Казахстанский институт общественного развития при поддержке Министерства информации и общественного развития РК. Встреча прошла в стенах регионального техуниверситета с участием студентов, ученых, общественников, представителей акимата.

Как отметил модератор встречи – глава КИОР Казбек Майгельдинов, страна переживает исторический момент. Особенностью реформы является отход от суперпрезидентской формы правления путем ограничения полномочий Президента, совершенствование государственной системы и налаживание эффективного диалога общества и власти.

– В Основной закон страны вносятся значительные изменения, которые трансформируют модель государственного управления, – подчеркнул вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадыров. – В то же время они являются триггером для нового этапа в развитии общественных процессов. Это, безусловно, ожидаемые в обществе изменения, которые усиливают субъектность и возможности граждан влиять на политические процессы.

По словам вице-министра, важно, чтобы эксперты и активные граждане были задейст­вованы в информировании населения о предстоящем референдуме, который запланирован на 5 июня. Нужно со всей ответственностью подойти к процессу обсуждения реформы, опустив эмоции и руководствуясь объективными оценками. МИОР готово к оперативной работе и реагированию на запросы людей.

Политолог Самат Нуртаза, перечислив основные блоки изменений, предложенных для внесения в Основной закон, оценил их как вектор дальнейшего развития страны. По его словам, реформа соответствует требованиям времени.

– Чтобы построить Новый Казахстан, каждый из нас должен начать с себя, – высказал мнение политолог. – Вторая республика – это шанс оставить потомкам демократичес­кое государство с либеральными ценностями, где голос каждого будет услышан и право каждого будет защищено.

Председатель Восточно-Казахстанского филиала Народной партии Казахстана Анжела Горностаева заметила, что инициированная Президентом политическая модернизация созвучна с идеологией и программой НПК. Важнейшей поправкой партийный лидер назвала закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли, недр и природных ресурсов.

Активное участие в мероприятии приняли студенты Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева. От них поступило много вопросов, на которые молодежь попробовала найти ответы вместе с экспертами-политологами. Как заключил глава КИОР, обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию важно в первую очередь для молодежи как нового поколения страны. Юношам и девушкам присущи гражданская идентичность, профессиональная компетентность, инновационные возможности и свое видение политических процессов.