Активы Национального фонда РК составили $56,3 млрд – МНЭ РК

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На 1 октября 2018 года активы Национального фонда Казахстана составили 56,3 миллиарда долларов США, золотовалютные резервы – 30 миллиардов долларов США. Об это сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, выступая с докладом на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На 1 октября 2018 года международные резервы страны составили 86,4 миллиарда долларов США. Активы Национального фонда– 56,3 миллиарда долларов США. Золотовалютные резервы – 30 миллиарда долларов США", – сказал министр.
По данным главы МНЭ, уровень инфляции в стране сохраняется в пределах коридора – 5-7 процентов.
"В сентябре текущего года инфляция составила 0,4 процента, с начала года – 3,3 процента. Годовая инфляция составила 6,1 процента (7,1 процента в сентябре 2017 года). Инвестиционная активность предприятий остается на высоких отметках. Инвестиции в основной капитал выросли на 21,6 процента", – продолжил он.
Рост ВВП, по данным отчета Сулейменова, ускорился до 4,1 процента.
"Основной вклад в ускорение роста из базовых отраслей внесли торговля и восстановление динамики строительной отрасли. Также импульсом экономической активности стали смягчение инфляционного давления и повышение инвестиционного спроса", – заключил он.