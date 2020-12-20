Активы Национального фонда РК увеличились на 5 триллионов тенге

Экономика
Активы Национального фонда Республики Казахстан увеличились на 5 триллионов тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.

К декабрю текущего года средства Национального фонда РК достигли 27,8 трлн тг, за год сумма увеличилась на 3,6%. За последние три года средства НФ РК растут в среднем на 8,8% в год.

В текущем году из Нацфонда на реализацию антикризисных мер был выделен значительный объем денежных средств. За одиннадцать месяцев объем гарантированных трансфертов в республиканский бюджет составил 4,6 трлн тг, увеличившись на 51,3% за год. Благодаря этому была реализована Дорожная карта занятости, осуществлены мероприятия по борьбе с коронавирусом, индексация социальных выплат, компенсация регионам в связи со снижением налоговой нагрузки на МСБ и прочие позитивные моменты, способствовавшие нивелированию ущерба от пандемии COVID-19.



Поступления от прямых налогов предприятий нефтяного сектора сократились на 48,2%. При этом инвестиционный доход Нацфонда достиг рекордных 3,6 трлн тг, что составляет 72,3% от общей суммы поступлений.

Основная часть активов Национального фонда управляется Национальным банком РК; также используются услуги внешних управляющих, которые дополняют внутренние компетенции, диверсифицируют портфель и расширяют доступные инвестиционные возможности. Активы НФ инвестируются в высоколиквидные ценные бумаги развитых и развивающихся рынков. Несмотря на высокую волатильность на финансовых рынках и негативное влияние пандемии коронавируса, за 9 месяцев текущего года доходность Нацфонда составила 2,6%.

В целом доходность портфеля Национального фонда с начала создания по 31 декабря 2019 года составила 89,13%. Непосредственно в 2019 году доходность сложилась на уровне 7,42%. Подобная динамика говорит о выполнении всех поставленных НБ РК задач в рамках управления активами Нацфонда.

Основные цели инвестиционных операций – сохранность, поддержание достаточного уровня ликвидности, обеспечение доходности в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить: обеспечение доходности активов Национального фонда в долгосрочной перспективе предусматривает в том числе и некоторые краткосрочные колебания доходности.


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