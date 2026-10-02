Актобе будет цвести

Таза Казахстан
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Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Вместо привычных карагачей в городе высаживают черемуху, сирень и сосны

фото пресс-службы акима области

Десятилетиями в областном центре при посадке деревь­ев отдавали предпочтение карагачам, изредка их разбавляли тополями или неприхотливым ясенем. Выбор был прагматичным, так как эти деревья легко выживали в солончаке. В итоге город получал хоть и однотипную, но гарантированную зелень.

Теперь от этой практики решили отказаться в пользу разнообразия. В скверах, на аллеях, вдоль дорог, в жилых массивах появляются черемуха, рябина, сосны, клены, сирень и сразу несколько видов ивы – от плакучей до спиральной. Высадка идет системно.

Новые породы деревьев выбирают не только ради красоты, хотя цветущая черемуха и сирень явно украсят город. У этого решения есть и практические причины. Как подчеркивает аким Актюбинской области Асхат Шахаров, в условиях местного резко континентального климата молодым деревьям выжить непросто. Почвоведы предложили список из 12 видов растений, а чтобы они гарантированно прижились, саженцы берут с закрытой корневой системой. Выращивают их в местных питомниках, которые сегодня активно развиваются.

Большую роль в этом процессе играют экоактивисты, которые учат жителей правильно ухаживать за зеленью и развивают бережное отношение к природе. Но главное – это участие самих горожан.

Стоит отметить, что актюбинцы с большим энтузиазмом откликаются на такие инициативы и выходят сажать деревья целыми семьями. На озеленение и уборку собираются буквально все: студенты, волонтеры, бойцы отряда «Жасыл ел», предприниматели, госслужащие, работники предприятий и организаций и прос­тые жители.

Наглядным примером стала экологическая акция в рамках инициа­тивы «Таза Қазақстан», объединившая около 12 тыс. человек. Только за один день по всей области укоренили 7 200 молодых деревьев. Одной из главных площадок в городе стал сквер за Дворцом спорта «Қоныс».

Раньше на этом месте был заброшенный пустырь, но благодаря спонсорской поддержке здесь обустроили современную зону отдыха. Во время акции жители и волонтеры завершили благоуст­ройство, высадив в сквере сотню молодых деревьев. А после еще и очистили его от мусора.

Актюбинец Есенгельды Абишев пришел в сквер вместе с внуком Алинуром, чтобы посадить свое дерево.

– Мы живем неподалеку и гуляем здесь каждый день. Очень радует, что в городе появляется все больше ухоженных мест. Своим примером важно учить молодежь ценить то, что мы имеем, поэтому я просто не мог остаться в стороне и захотел внести свой личный вклад в озеленение, – поделился Есенгельды Абишев.

Добавим, что в этом году вокруг Актобе и районных центров создают защитный зеленый пояс площадью 135 гектаров, где планируется посадить свыше 450 тыс. деревьев. На данный момент на 46 гектарах укоренились порядка 154 тыс. молодых саженцев. Осенний этап посадок завершат к ноябрю.

#акция #экология #Таза Қазақстан

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