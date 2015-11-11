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​Актобе – Индия: связи укрепляются
Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Здесь посол принял участие в награждении участников международного конкурса «Яркие краски Индии». Накануне состоялась его встреча с акимом области Бердыбеком Сапарбае­вым. Были затронуты вопросы дальнейшего укрепления двусторонних связей.
Как отметил глава региона, внешнеторговый оборот Актюбинской области с Индией за январь – август составил 2,8 млн долларов, в том чис­ле экспорт – 1,5 млн. Поэтому сегодня важно еще шире развивать сотрудничество по самым разным направлениям, тем более, что регион имеет достаточно высокий потенциал. Актобе является одним из крупных транзитно-транспортных узлов на западе страны, область богата минерально-сырьевыми ресурсами. В целом для привлечения иностранных инвесторов, развития бизнеса в РК созданы все необходимые условия, льготные преференции. В частности, в областном центре с этой целью построена Индустриальная зона площадью 200 га со всей инфраструктурой. Расположена она вдоль международной автомагистрали Западная Европа – Западный Китай.
В ходе беседы Бердыбек Сапарбаев затронул возможности взаимовыгодного сотрудничества, особенно в отрасли АПК, переработки сельскохозяйственной продукции, развития орошаемого земледелия, подчеркнув, что отечественным аграриям в этом плане у Индии есть чему поучиться. Индия входит в число пяти ведущих стран мира, является одной из крупнейших индустриальных держав, где развиты топливно-энергетическая промышленность, горно-добывающая, фармацевтическая отрасли, энергетика. Поэтому было акцентировано внимание на привлечении инвес­тиций индийских бизнесменов в развитие этих отраслей в актюбинском регионе.
В настоящее время на территории области зарегистрировано только одно совместное предприятие с участием индийского капитала, что, конечно, требует более активного взаимодействия. Аким области пригласил посла Индии и бизнесменов этой страны на бизнес-форум, который пройдет в Актобе 27 ноября текущего года. Кос­нулся также вопросов развития взаимоотношений в области образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В свою очередь Харш Кумар Джайн поблагодарил за теплый прием и отметил, что сотрудничество между двумя странами вышло на новый виток развития. И об этом свидетельствуют крепнущие дружественные связи, неоднократные официальные встречи глав государств, достигнутые конкретные договоренности. Посол подчеркнул, что сегодня успешно налаживаются деловые связи в различных сферах жизни, в том числе в области культуры и искусства. Отметил, что эти взаимоотношения с актюбинским регионом будут и дальше расширяться и укреп­ляться.
Аким области и посол Индии Харш Кумар Джайн посетили в этот день здание Ассамблеи народа Казахстана, где встретились с участниками международного конкурса «Яркие крас­ки Индии», приняли участие в награждении победителей.

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