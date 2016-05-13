​Актобе – Кызылорда: межрегиональная кооперация

В Актобе побывала расширенная делегация из числа представителей самых разных сфер деятельности во главе с заместителем акима Кызыл­ординской области Сериком Кожаниязовым. В ее составе было более 220 человек. Это бизнесмены, аграрии, работники госструктур, строительной, туристической отрасли, образования, культуры и спорта. В программе значились обмен опытом, ознакомление с работой ряда крупных промышленных предприятий, торговых сетей, социальных объектов.

Делегация разделилась на соответствующие группы и посетила интересующие объекты по отраслям. Итоги этих встреч были подведены уже за рабочим «круглым столом» в здании областного филиала партии «Нур Отан», в работе которого приняли участие аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, руководители госорганов и предприятий, депутаты областного маслихата, предприниматели, сельхозтоваропроизводители. В ходе «круглого стола» между акиматами областей был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве и расширении межрегиональных связей. Власти двух соседствующих областей намерены направить совместные усилия по импортозамещению и удешевлению продукции для конечных потребителей. Стоит отметить, что только в ходе Дней Кызылординской области в Актобе было подписано свыше 30 соглашений о взаимных поставках продукции на сумму 3,3 млрд тенге.

Напомним, что актюбинцы начали налаживать подобные контакты с соседями с февраля текущего года. Одновременно такая же работа по прямым поставкам овощной и другой продукции ведется также с другими южными регионами страны и Костанайской областью. Как отметил на встрече Б. Сапарбаев, сегодня можно констатировать, что прорабатываемый механизм межрегиональной кооперации уже дает положительные результаты. К примеру, до налаживания таких контактов с Кызылординской областью 1 кг риса в актюбинском регионе стоил около 220 тенге, сейчас – 150 тенге, средняя цена килограмма рыбы была 500 тенге, а благодаря поставкам из соседней области стоимость снизилась до 300 тенге. Дешевле стали и другие продукты.

В меморандуме, заключенном между двумя областями, прописаны основные концепции и направления межрегиональной кооперации. В частности, актюбинские производители промышленной продукции взяли на себя обязательства по поставке в соседний регион щебня, кирпича, прицепной техники, пожарных шкафов, светофорного оборудования. Кызылординцы обязались до конца 2016 года поставить в Актюбинскую область 11 тыс. тонн продуктов питания по ценам производителей. При этом аграрии Кызылорды намерены закупать у соседа племенной скот. Также управления здравоохранения двух регионов первыми на западе страны намерены сотрудничать в рамках реализуемого в Актюбинской области проекта по формированию медицинского кластера. А управления образования достигли соглашения о совместной реализации проектов в области науки, технического и профессионального образования, обмена студентами и преподавателями.