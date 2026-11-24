Два вечера подряд зал в Актобе и Хромтау был заполнен до последнего места и дело не только в том, что столичная труппа приезжает нечасто. Дети приходили с родителями, бабушками, младшими братьями и сестрами, и после финального аккорда не спешили в гардероб: кто-то тянул руку, чтобы спросить у артистов, как долго они учатся петь, кто-то пытался напеть только что услышанную мелодию.

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

«Астана Опера» при поддержке МКИ РК продолжает серию выездных выступлений, и после Актобе и Хромтау эстафету принимает Павлодар – 10 декабря артисты покажут гала-программу «Астана Опера» представляет», сообщает Kazpravda.kz

Среди тех, кто после концерта не сразу нашел слова, - девятиклассница из Хромтау. Она призналась, что шла на вечер с любопытством, а ушла с ощущением, что такие мероприятия увидишь не каждый день.

«Концерт мне очень понравился. Думаю, такие встречи особенно важны для школьников, которые интересуются театром и искусством и хотели бы связать с этой сферой свое будущее. Я сама люблю выразительно читать стихи Мукагали Макатаева и участвую в различных конкурсах. Поэтому сегодняшний вечер оставил у меня особые впечатления», – рассказала ученица 9 класса Хромтауской гимназии №6 Молдир Шурен.

Для родителей и сотрудников предприятий эти гастроли – редкая возможность показать детям настоящую оперу, не выезжая в Астану.

«В апреле этого года артисты уже приезжали к нам со спектаклем. Не у каждой семьи есть возможность специально поехать в столицу ради такого события, поэтому мы особенно ценим, что можем увидеть выступления театра здесь, в Актобе. Мы благодарны артистам «Астана Опера» и руководству ERG за внимание к нашим сотрудникам и их семьям. Надеюсь, столичная труппа и дальше будет радовать нас своими выступлениями. Возможно, кому-то из ребят после такого вечера захочется снова прийти в театр, а кто-то вдохновится артистами и однажды сам выйдет на сцену», – отметила директор по персоналу и культуре Актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» Дина Жангалиева.

А вот многодетный папа из Актобе привел на вечер только двоих из пятерых – остальные были на дополнительных занятиях.

«Думаю, детей стоит чаще водить на такие концерты. Это хорошая возможность провести время всей семьей и послушать живую музыку. После концерта всегда интересно спросить у детей, какое произведение им понравилось и чем запомнилось. Надеюсь, сегодняшний вечер подарит нам всем хорошее настроение, – сказал Есен Тулемисов, сотрудник Актюбинского завода ферросплавов.

Теперь эстафету принимает Павлодар. 10 декабря артисты исполнят гала-программу «Астана Опера» представляет» - формат музыкального вечера для детско-юношеской аудитории сохранится, но программа будет немного иной, чем в Актобе.

На сцену выйдут солисты оперной труппы и артисты оркестра: кавалер ордена «Курмет» сопрано Айзада Капонова, меццо-сопрано Салтанат Муратбекова, тенор Рамзат Балакишиев, баритон Максат Саматов, инструменталисты – виолончелистка Балжан Кудиярова, трубач Думан Орынгалиулы и концертмейстер – заслуженный деятель Казахстана Раушан Бескембирова.

Юных зрителей Павлодара ждут шедевры мировой оперной классики и сочинения казахстанских композиторов.