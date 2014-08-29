"Актобе" вслед за "Астаной" выбыл из Лиги Европы

Чемпион Казахстана по футболу "Актобе" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в двухматчевом противостоянии варшавской "Легии", сообщает Vesti.kz.
Ответная встреча, состоявшая в Варшаве, закончилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе "Легии" голы забивали Михал Кухарчик (26-я минута)
и Ивица Врдоляк (66-я – с пенальти).
Первая игра команд в Актобе также завершилась победой польского клуба – 1:0. Тем самым счет по сумме двух матчей стал 3:0 в пользу "Легии",
которая и прошла дальше.
Ранее прошел ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Астаной" и "Вильярреалом". Ответная встреча в Испании завершилась уверенной победой хозяев 4:0 (первая 3:0), которые и сыграют на групповом этапе турнира.
Таким образом, оба казахстанских клуба завершили выступление в еврокубках этого сезона, так и не пробившись в групповой этап.