«Актобе» выходит в лидеры

Во вторник в рамках первенства Казахстана по футболу состоялись два перенесенных поединка, которые серьезно повлияли на турнирную таблицу.

Так, карагандинский «Шахтер» на своем поле обыграл «Аксу» из Павлодарской области в перенесенном матче третьего тура со счетом 4:2. Причем поединок завершился двумя удалениями и одним наз­наченным пенальти.

Хозяева поля повели уже на девятой минуте, когда гол забил Тохтар Жангылышбай, а вот в середине тайма они потеряли одного игрока, когда с поля был удален боснийский легионер Эдин Рустемович. «Горняки», даже играя в меньшинстве, не стали унывать и, более того, до перерыва забили еще два мяча усилиями Романа Муртазаева (37-я минута) и хорвата Ивана Графа (на 51-й добавленной минуте). При этом у павлодарцев отличился Георгий Захаренко, но его гол был отменен после видеопросмотра по системе VAR.

Во втором тайме футболис­там «Аксу» удалось вернуть интригу в матч, когда по голу забили Асланбек Какимов

(59-я минута) и Еркебулан Тунгышбаев (81-я), но на большее их не хватило. У карагандинцев на 93-й добавленной минуте с пенальти отличился колумбийский легионер Рохер Каньяс, а у гостей на 92-й был удален украинец Евгений Задоя. Кстати, «Шахтер» на 97-й минуте забил еще один мяч усилиями россиянина Евгения Кобзаря, но затем взятие ворот было отменено из-за игры рукой. Такой вот веселый матч получился.

А вот в следующей игре определился ни много ни мало, а лидер первенства страны. Это «Актобе» в гостях обыграл туркестанский «Туран» в перенесенной игре 12-го тура и вышел в единоличные лидеры КПЛ.

На 34-й минуте встречи голом отметился французский легионер Уго Видемон. На 76-й минуте у гостей вроде бы забил и Темирлан Ерланов, но оказалось, что это произошло не совсем по правилам. Затем на 78-й правильный мяч провел россиянин Сердер Сердеров, который и принес победу актюбинцам.