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​Актогай наращивает мощность
Светлана АБЕНОВА

Руководство Группы KAZ Minerals сделало заявление о том, что и другой аналогичный проект, расположенный в соседней Павлодарской области, – Бозшаколь, в ближайшие 3 года будет демонстрировать высокие темпы роста.

До недавнего времени Актогайский рудник являл собой одно из крупнейших неосвоенных месторож­дений мира. Первая окисленная руда поступила на площадку кучного выщелачивания в июне 2015 года. Планируется, что добыча и переработка окисленной руды на Актогайском ГОКе будет вестись на протяжении предстоящих 11 лет. Строительные работы на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды идут в соответствии с графиком. На 2017 год запланирован пуск производства медного концентрата из сульфидной руды.

В 2015 году на предприятиях Группы KAZ Minerals произведено 34,6 тыс. унций золота в слитках, 3,14 млн унций серебра в гранулах, 94,3 тыс. цинка в концентрате.

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