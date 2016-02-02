​Актогай наращивает мощность

Руководство Группы KAZ Minerals сделало заявление о том, что и другой аналогичный проект, расположенный в соседней Павлодарской области, – Бозшаколь, в ближайшие 3 года будет демонстрировать высокие темпы роста.

До недавнего времени Актогайский рудник являл собой одно из крупнейших неосвоенных месторож­дений мира. Первая окисленная руда поступила на площадку кучного выщелачивания в июне 2015 года. Планируется, что добыча и переработка окисленной руды на Актогайском ГОКе будет вестись на протяжении предстоящих 11 лет. Строительные работы на обогатительной фабрике по переработке сульфидной руды идут в соответствии с графиком. На 2017 год запланирован пуск производства медного концентрата из сульфидной руды.

В 2015 году на предприятиях Группы KAZ Minerals произведено 34,6 тыс. унций золота в слитках, 3,14 млн унций серебра в гранулах, 94,3 тыс. цинка в концентрате.