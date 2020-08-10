Актоты Раимкулова поздравила казахстанцев с Днем Абая

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова опубликовала на своей странице в Facebook
поздравление всем казахстанцам с Днем Абая, отметив особую роль в изучении наследия великого мыслителя, сообщает Kazpravda.kz
.
"Дорогие соотечественники! Дорогие коллеги! Сегодня, 10 августа мы отмечаем день рождения великого философа, просветителя и мыслителя мирового уровня Абая Кунанбаева.
Наследие Абая – это духовное богатство, вобравшее в себя всю мудрость казахского народа, накопленную на протяжении веков. Его труды бессмертны, с течением времени они не теряют актуальности и по сей день во многом определяют ориентиры общественной и культурно-духовной жизни нации и всей страны.
Елбасы Нурсултан Назарбаев так подчёркивает вечную ценность наследия поэта: "Несмотря на то, что изменился мир, народ не утратил интереса к Абаю. С каждой новой эпохой раскрываются новые грани его величия, а творчество играет новыми красками. Абай будет всегда жить вместе со своим народом".
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал многогранность таланта легендарной личности – хакима Абая, называя его сторонником интересов государственных дел, а в своей концептуальной статье "Абай и Казахстан в XXI веке" Глава государства отметил: "Абай - выдающийся казахский мудрец мирового уровня. Он подарил всему человечеству плоды разума".
Сегодняшний день - это не просто празднование 175-летия великого поэта: эта дата открывает собой одно из направлений идеологической работы Министерства культуры и спорта, основанное на величии Абая и его наследия, поскольку в своих произведениях Абай пропагандировал такие важные и вечно актуальные ценности, как трудолюбие, любовь к знаниям, доброта и мудрость. Именно они приоритетны для развития любого поколения, и нынешнее - не исключение.
Сегодня в центре нашей родины и в каждом ее регионе в соответствии с требованиями все культурные мероприятия проводятся в онлайн-формате. Так, начнется международная конференция "Абай и XXI век: диалог с будущим", планируется онлайн-встреча "Наследие Абая - золотое ядро духовности нации", "Наследие Абая" в государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике "Жидебай - Борили" в городе Семей. В режиме онлайн пройдет музейная лекция, виртуальная выставка "Абай - мудрость народа", онлайн-концерт "Мир Абая", видеолекция, посвященная юбилею великого поэта. Кроме того, многие литературные и культурные мероприятия продолжатся в течение года, а ряд мероприятий уже был организован, предваряя праздник.
Поздравляю всех с новым праздничным днем, внесённым Правительством в календарь государственных праздников! Пользуясь случаем, желаю нашей стране благополучия, а всем казахстанцам - успехов, стремления к знаниям и чистоту помыслов, ведь великий Абай искренне желал, чтобы казахский народ неустанно развивался. Ценности, которые мы видим в его трудах, должны жить в сердцах нашего народа. С праздником, дорогие друзья!" - говорится в поздравлении.