​Акцент бюджета – социальный

Ключевой ориентир – благосостояние граждан



В условиях глобализации, характеризующейся стремительными изменениями во всех сферах, требуются постоянная корректировка и координация деятельности государственных органов, бизнеса и неправительственного сектора. Нынешнее Послание Президента определило четкие ориентиры развития экономики на ближайшую перспективу с акцентом на социальный блок.

Следует заметить, что конституционный статус социального государства всегда подкреплялся мерами поддержки широких слоев населения. Даже в сложные для экономики 2006–2008 годы Президент инициировал трехкратное повышение заработной платы, стипендий и пенсий. Решались вопросы адресной помощи малоимущим, продуктивной занятости, обучения граждан, желающих заняться предпринимательством (проект «Бастау Бизнес»), внедрялись другие комплексные программы.

Нынешнее Послание стало логическим продолжением ранее принятых государственных прог­рамм. Положительный отклик у казахстанцев нашло решение о направлении 10% внутреннего валового продукта на развитие сферы образования, науки и здраво­охранения.

На прошедших парламентских слушаниях, посвященных развитию сферы занятости, обсуж­дались проблемы, связанные с созданием постоянных рабочих мест. Наличие стабильного заработка у человека дает уверенность в завтрашнем дне, способствует укреплению семьи, создает возможности для образо­вания и реали­зации других потребностей.

В этом контексте продление программы «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года станет надеж­ной основой для реализации социальной политики. В результате будет создано не менее 25 тыс. постоянных рабочих мест, увеличатся налоговые поступления. На обеспечение занятости граждан ежегодно будет выделяться 30 млрд тенге.

Модернизация сознания тесно связана с развитием предпринимательства, открытием новых производств, применением новых технологий и внедрением инноваций. Трудолюбие и высокий профессионализм – эти понятия должны стать ключевыми ориен­тирами для молодых людей, мечтающих о карьере в бизнесе или на государственной службе.

Логика «сдержек и противовесов»

Послание отличают целевое и комплексное решение социально-экономических проблем и конкретика, связанная с бюджетными ассигнованиями, сбалансированность задач, поставленных перед всеми ветвями власти. Затронув вопрос о повышении ответственности бизнеса, Президент сказал и о необходимости его защиты от неправомерного административного давления, угроз уголовного преследования. Контролирующие органы не должны создавать препоны для предпринимателей, их задача – пресекать правонарушения, факты недобросовестной конкуренции, производства некачественной продукции и услуг за счет госбюджета.

Президент заявил о необходимости коренного улучшения работы правоохранительных органов. Предусмотрены реформирование органов внутренних дел, их оптимизация, внедрение требований к кадровому составу, избавление полиции от излишних функций.

Высвобождающиеся средства будут направлены на повышение зарплат полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов. Значит и спрос за ситуацию в сфере безопасности и правопорядка будет соответствующий.

В рамках модернизации судебной системы усилия будут направлены на обеспечение высокого уровня доверия к судам, сокращение судебных процедур и развитие медиации. Важно, чтобы каждое обращение граж­данина рассматривалось по существу, без волокиты, ответ был понятным и недвусмысленным.

Устранив посредников, снизим тарифы

Выезжая в регионы, депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана осуществляет мониторинг решения социальных и экономических вопросов, изучает ситуацию, связанную с реализацией положений Посла­ния Президента и принятых законодательных новаций, выявляет проблемы, требующие законодательного разрешения.

В ходе встреч избиратели неодно­кратно поднимали воп­росы стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. На этот аспект обратил внимание Глава государства в своем Послании. Он поручил создать эффективный мониторинг за образованием тарифов в этой сфере и использованием денежных средств, вносимых потребителями за услуги ЖКХ.

Действительно, обращает на себя внимание засилье монополистов, необоснованно поднимающих цены на услуги горводоканалов и электрических сетей. Одна из мер снижения стоимости электроэнергии – укрупнение сетевых компаний, устранение лишних звеньев на линиях ее передачи.

Соответствующий закон, обязывающий Министерство энергетики в 2018–2020 годах провести эти изменения, принят в Мажилисе и подписан Президентом. Таким образом, к концу текущего года Министерство энергетики обещало за счет выявления и устранения излишних посредников снизить, где это возможно, тарифы на электроэнергию. Сейчас в Парламенте рассматривается проект закона, касающийся жилищно-коммунальной сферы. При его рассмотрении и принятии мы также будем защищать интересы потребителей и поддерживать добросовестных предпринимателей.

Без техники прогресс немыслим

Глава государства поставил задачу увеличить к 2025 году в 2,5 раза производительность труда в сельскохозяйственном производстве. Для вывода сельского бизнеса на этот уровень необходимы научный подход и комплексные меры, а это и подготовка специалистов, и практическая направленность научных исследований, новые технологии и оснащение достаточным количеством техники.

Вместе с тем в сельскохозяйственном производстве из 152 629 единиц тракторов свыше 17 лет эксплуатируются 99 207, или 65%. Свыше 17 лет используется 67% кормозаготовительной техники (49 344 ед.), 46% комбайнов (18 808 ед.), 84% почвообрабатывающей техники (318 825 ед.). Кстати, срок ее оптимальной эксплуа­тации в сельском хозяйст­ве не должен превышать 15 лет.

Такое состояние техники приводит к перерасходу средств на ее ремонт и закуп горюче-смазочных материалов. Аграрии теряют на этом 95 млрд тенге (20% производственных затрат) и 2,9 млн тонн урожая. При этом энерговооруженность сельского хозяйства в Казахстане составляет 30–40 лошадиных сил (л/с) на сельчанина. Для сравнения: в США – 300 л/с, в Германии – 500 л/с на одного работника сельского хозяйства.

Потребность в производстве посевной, уборочной и почво­обрабатывающей техники очень большая. Темпы обновления машинного парка в сельском хозяйстве в год по тракторам составляют 1,2%, по комбайнам – 2,8%, сеялкам – 0,6%, жаткам – 1,6%. За 5 лет стоимость иностранной сельхозтехники увеличилась в 1,9 раза. При таких показателях технической вооруженности села выполнение указания Главы государства по повышению производительности труда в 2,5 раза представляется проблематичным. Поэтому депутатская группа Ассамблеи народа Казахстана в Мажилисе инициировала запрос в Правительство, связанный с развитием отечественного сельскохозяйственного машиностроения.

Это очень важно, поскольку естест­венные процессы урбанизации, развитие городских агломераций приводят к оттоку населения с сельских территорий, и в связи с этим требование Президента об увеличении производительности труда в 2,5 раза – это упреждающий шаг, который предупреждает снижение продовольственной безопасности страны в условиях оттока из села трудоспособного населения.

Азбука успешного хозяйствования

Необходимо предметно заниматься вопросами сельскохозяйственного образования. Из выпускников, окончивших профильные вузы по сельской квоте, в село возвращается только 43%. Причина – отсутствие жилья на селе, неразвитость инфраструктуры, доступной медицины, центров досуга, транспортного сообщения, постоянных рабочих мест – то есть тех важных условий, благодаря которым создается комфортная среда для жизни. В связи с этим на строительство областных и районных дорог Президент также поручил выделить 150 млрд тенге.

Глава государства в Послании потребовал организовать обучение сельских бизнесменов. Анализ ситуации по подготовленности у руководителей, занятых в сельском хозяйстве, показал, что из 13 тыс. владельцев сельхозпредприятий только 12% имеют высшее или незаконченное высшее сельскохозяйственное образование. В связи с этим депутатская группа АНК сделала запрос в Правительство с конкретными предложениями по развертыванию центров распространения компетенций.

В этой ситуации представляет­ся обоснованным обратиться к практике стран ОЭСР. Изучение их опыта показало, что основной упор делается на подготовку специалистов низшего звена, тех, кто непосредственно организует работу, создает продукцию. В 2016 году на конференции в Мажилисе вице-спикер финского парламента заявил, что Финляндия завоевала передовые позиции в мире по агробизнесу благодаря обучению кадров.

В США, Германии, Аргентине и других развитых странах дос­тижению высоких урожаев и показателей животноводства и овощеводства способствовало создание за государственный счет таких центров. Таковых в США – 3 000, в ФРГ – 6 000.

В Израиле к каждому хозяйству прикреплен инструктор – сотрудник Министерства сельского хозяйства, который оказывает консультационные услуги фермерам. В Англии действует государственная служба сельскохозяйственного развития и консультирования. То есть научным работниками институтов МСХ и местным исполнительным органам необходимо не затягивая на базе институтов МСХ и его опытных станций организовать центры переподготовки кадров, обучать и заинтересовывать бизнесменов села заниматься трансфертом технологий, сортов, пород, повышением плодородия почв, применять у себя полезные разработки и достижения казахстанских ученых.

Спрос за каждый тенге

Состояние сельского хозяйства находится на постоянном контро­ле нашей депутатской группы. Мы участвуем в выездных заседаниях Комитета по аграрным вопросам, в правительственных часах, на которых заслушиваются проблемы развития сельскохозяйственного производства.

На осуществление трансферта лучших научных достижений в растениеводство, животноводство и переработку сельхозпродукции, согласно Посланию, дополнительно будет выделяться ежегодно 100 млрд тенге. Весомую поддержку получат обрабатывающая промышленность и несырьевой экспорт, на которые предусмотрено дополнительно выделить 500 млрд тенге. В связи с этим Парламенту предстоит обеспечить контроль за эффективностью и целевым использованием расходов по реализуемым государственным программам и проектам.

Горячего одобрения заслуживает решение Президента о развертывании в рамках программы «Рухани жаңғыру» нового спецпроекта «Ауыл – ел бесігі», где будут реализовываться идеи дальнейшего развития возрож­дения малой родины, родного аула, села. Гражданский альянс Казахстана уже создал коалицию сельских НПО и подписал соответствующий меморандум с Министерством сельского хозяйства, что позволит задействовать широкие слои сельских жителей.

В настоящее время депутатский корпус совместно с членами Правительства отработал статьи трехлетнего бюджета, принял проект закона «О республиканском бюджете на 2019–2021 гг.» и передал в Сенат.

Бюджетные средства, необходимые для выполнения положений Послания Президента, полностью учтены. Это повысит благосостояние народа Казахстана, укрепит экономику страны и будет формировать общественную оптимизацию в местных сообществах.