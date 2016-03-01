​Акцент на базовых ценностях

Одним из пунктов обширной агитационной программы стала акция «Я выбираю казахстанское!», организованная республиканским предвыборным штабом. Мероприятие, в котором приняли участие лидер партии Азат Перуашев, кандидаты в депутаты Мажилиса от ДПК Серикбай Ташенов, Аскар Смагулов, Дмитрий Васильев, Кайырбек Кеменгер, Максат Раманкулов, Руслан Арынгазин, Берик Дюсембинов, Асет Атабаев, активисты партии, стало очередным практическим шагом в поддержку инициативы Президента Нурсултана Назарбаева «Покупай казахстанское!».

А место проведения акции – столичный магазин «Цитрум» – в полной мере отвечал патриотической тематике: здесь на всех товарах указан логотип «Сделано в Казахстане».

Расширение подобных торговых сетей сегодня открывает двери для отечественных производителей, считает лидер партии, призывая учитывать и опираться на мировой опыт, в частности, по переориентированию системы госзакупок, а также населения, предлагал ему приобретать товары отечественного производства.

Партийцы выразили готовность оказать содействие торговым сетям в продвижении казахстанских товаров и их наполнении местной продукцией.

Кроме того, лидер партии и ее активис­ты, кандидаты в депутаты Мажилиса от ДПК встретились со студентами и преподавателями Казахского университета технологий и бизнеса.

Акжоловцы ознакомили будущих выпускников с основными положениями предвыборной программы и приоритетами деятельности партии, обратив особое внимание на ее базовые ценности – либерализм, демократию, права и свободу личности, а также равноправие этносов и религий. В ходе диалога А. Перуашев ответил на многочисленные вопросы студентов.

Встречи проходят и в регионах. К примеру, бригада Центрального и областного предвыборных штабов ДПК «Ак жол» встретилась с работниками ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз», Таразского металлургичес­кого завода и Жанатасской нефтебазы в Сарысуском районе.