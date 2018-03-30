​Акцент – на горную добычу

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Гурий Шедин

Две трети всех зарубежных инвес­тиций (около 70%), привлеченных в Казахстане в перерабатывающий сектор экономики, сосредоточены в горнодобывающем комплексе, зая­вил на IV съезде «Жас Отана» заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Invest» Рустам Исатаев.

По его словам, благодаря политике индустриализации с 2006 года доля инвестиций в обрабатывающую промышленность удвоилась. Если ранее этот показатель составлял 7% от общего объема иностранных инвестиций, то в последние годы – около 15%. В этом и состоит главный инвестиционный эффект, – подчеркнул Рустам Исатаев.

В этих условиях компания Kazakh Invest стремится стать для каждого инвестора той инстанцией, где решаются реальные проблемы, – сказал далее спикер. – То есть при необходимости АО оказывает содействие в осуществлении каждого зарубежного проекта, решая проб­лемы инвесторов на всех уровнях.

– Почти еженедельно все крупные проекты рассматриваются на уровне председателя совета директоров Kazakh Invest – Премьер-министра, оперативно решаются все возникающие проблемы: от выдачи виз до предоставления земельных участков под проект. В рамках индустриализации мы видим двойной прогресс в плане инвестиций и намерены продолжать интенсивное содействие зарубежным инвестиционным инициативам, – заключил Рустам Исатаев.

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