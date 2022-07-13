Акцент – на инженеров и медиков

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Александр Бри

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуж­дена 199 казахстанцам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре.

В соответствии с поручением Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак» изменено соотношение в сторону инженерно-технических специальностей. Если в прошлом году на инженерно-технические специальности было выделено 36% стипендий, то в этом году – уже 60%. Кроме того, в целях обеспечения дос­тупности и повышения интереса претендентов на академические программы медицинского направления республиканская комиссия приняла решение выделить отдельную категорию для академического обучения медицинских работников.

В целом в этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. До конца текущего года состоятся еще два заседания республиканской комиссии. Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» проводится с 30 мая до 14 октября текущего года. Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд конкретных поручений.

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