Акцент на качестве финансовых активов Статьи Михаил Максимов

Груз прошлых лет



Уже из названия опубликованного накануне аналитического отчета «Банковский сектор Казахстана переживает непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной «расчистке» балансов» следует, что одним из ключевых рисков казахстанской банковской сис­темы авторы исследования считают качество ссудных портфелей банков. Ранее аналогичное мнение высказывали представители других рейтинговых агентств, а также Международного валютного фонда (МВФ).



Официальная статистика Национального банка свидетельствует, что казахстанские банки продемонстрировали положительную динамику показателей качества активов в 2016 году. Так, доля проблемных кредитов сократилась с 8% совокупного кредитного портфеля в конце 2015 года до 7,2% по состоянию на 1 февраля 2017 года. Авторы отчета полагают, что улучшение показателей обусловлено главным образом реструктуризацией проблемных кредитов и их передачей специальным юридическим лицам, которые не консолидируются согласно национальным стандартам бухгалтерского учета.



«Мы ожидаем, что проблемные кредиты (в соответствии с определением S&P Global Ratings – кредиты, просроченные более чем на 90 дней, и рест­руктурированные кредиты с измененными первоначальными сроками погашения) могут составить около 25–30% совокупных кредитов банковской системы в 2017 году или даже достичь 45%, если кредит, предоставленный Казкоммерц­банком АО «БТА Банк», будет классифицирован как проб­лемный», – говорится в отчете. Сложившуюся ситуацию авторы исследования объяс­няют значительным объемом проблемных кредитов, выданных в предыдущий период, и возможным ухудшением качества активов вследствие политики агрессивного роста кредитования и недостаточно жестких стандартов андеррайтинга, применяемой некоторыми участниками рынка в последнее время.



Справедливости ради нужно отметить, что Национальный банк признает существование риска наличия скрытых проб­лем в банковских портфелях. Именно поэтому на текущий год запланировано проведение комплексной оценки качества активов, известной в международной практике как Asset quality review, которая обычно сопровождает проведение стресс-теста. Как ожидается, эта проверка позволит понять реальный масштаб потенциальных проблем в банковской сис­теме страны, что станет необходимым шагом к их решению.



Сбавить скорость



Как известно, наличие проб­лем предыдущих периодов банки достаточно легко переносят в условиях постоянного притока наличности от новых работающих проектов. Но один из реализовавшихся рисков как раз связан с тем, что в стране наблюдается острый дефицит новых качественных заемщиков, которые брали бы банковские кредиты и исправно платили по своим обязательствам.



«Мы ожидаем, что в 2017 году генерирование нового бизнеса и улучшение показателей прибыльности казахстанских банков будут сдерживаться умеренными темпами экономического роста», – отмечают аналитики рейтингового агентства.



S&P Global Ratings прогнозирует, что темпы роста реального ВВП составят в среднем 2% в 2017–2020 годах благодаря росту инвестиций, уровня пот­ребления частного сектора и объемов экспорта в связи с некоторым улучшением прогноза относительно цен на нефть, а также ожидаемым ростом объе­мов нефтедобычи на крупном Кашаганском месторождении. Хорошей новостью является то, что дальнейшего значительного ослабления тенге в 2017 году не прогнозируется, принимая во внимание стабилизацию цен на нефть.



Таким образом, S&P Global Ratings прогнозирует небольшой рост кредитных портфелей банков – приблизительно до 3% в номинальном выражении по сравнению с их сокращением на 0,3% в 2016 году. «Мы ожидаем, что небольшие банки и банки средней величины, которые продемонстрировали темпы роста кредитных порт­фелей выше 10% в 2016 году, также снизят их в 2017 году вследствие недостаточного уровня капитала и ограниченной доступности фондирования», – подчеркивается в отчете агентства.



При поддержке государства



Эксперты отмечают, что новые кредиты, как и в 2016 году, будут выдаваться главным образом в рамках государственных программ поддержки, выполняемых АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Банк развития Казахстана» и АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро», которые получают государственное финансирование в национальной валюте. Этот сегмент подвержен меньшему риску и характеризуется более низким уровнем проблемных кредитов, чем традиционное корпоративное кредитование, поскольку долговая нагрузка для заемщиков существенно ниже благодаря субсидируемым государством кредитным ставкам.



«Мы полагаем, что небольшой рост кредитного портфеля также будет обусловлен выполнением инфраструктурных проектов, финансируемых государством, в частности связанных со строительством автомобильных и железных дорог», – считают авторы исследования.



Между тем спрос на кредиты со стороны корпоративных клиентов, как и в предыдущие годы, вероятно, будет поддерживаться малыми и средними предприятиями, тогда как крупные корпорации, имею­щие значительные запасы денежных средств, способны привлечь финансирование на мировых финансовых рынках и практически не нуждаются в финансировании со стороны отечественных банков.

