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Акцент на межкультурные коммуникации

Аида АХМЕТОВА
Сегодня в нашей стране функ­ционируют культурные центры ряда зарубежных государств. Такие центры реализуют в респуб­лике разно­образные проекты. Для знакомства с традициями и культурой своей страны открывают курсы изучения языка, национального танца и иных видов искусства, создают библиотечные фонды, медиатеки, организуют концерты, выставки, конкурсы, фестивали, конференции, лекции и семинары, различные встречи. Проводятся благотворительные мероприятия.
Так, достаточно давно действует Турецкий культурный центр им. Юнуса Эмре, открытый при посольстве Турции в Астане. Здесь не только знакомят с искусством и историей братского народа, проводят обу­чение турецкому языку, но и предоставляют весьма привлекательные стипендии для обучения в престижных вузах Турции, а также стипендии для обучения на летних языковых курсах.
Успешно осуществляет деятельность на территории Казахстана Египетский культурный центр при посольстве Египта, который обучает арабскому языку, организовывает различные мероприятия с целью ознакомления с уникальной культурой и историей государства. К примеру, в декабре 2014 года была представлена большая выставка «Древний и современный Египет», чьи экс­понаты рассказали об эпохе фараонов, а также о нынешней исламской культуре Египта. Стоит отметить, что Египетский культурный центр ведет активную работу в области образования, способствует сотрудничеству между египетскими и казахстанскими вузами, заключает договоры по академической мобильности, научным стажировкам, зарубежным практикам и т. д.
Деятельность Иранского культурного центра в основном направлена на перевод и издание научных работ, проведение конференций и семинаров. В 2006 году иранская сторона совместно с Нaциональной академической биб­лиотекой РК открыла в НАБ Центр изучений культур народов Центральной Азии.
Корейский культурный центр, расположенный в цент­ре Астаны, всегда ждет всех желающих узнать как традиции этой страны, так и современную жизнь корейцев, например, IT-культуру. Нынешней весной центр в рамках празднования Дня единства народа Казах­стана в Музее им. С. Сейфуллина организовал интересную выставку корейских традиционных инструментов. Разумеется, ведется изучение языка, можно поучаствовать в различных образовательных программах, при центре постоянно проводятся сеансы показа корейских фильмов.
Лозунг Японского центра – «Внесение вклада в развитие человеческих ресурсов Казахстана на пути к рыночной экономике». Он открыт для широкого круга посетителей – студентов, учителей, предпринимателей, всех тех, кто хочет получить больше сведений о Стране восходящего солнца и принять участие в развитии культурных связей между нашими государствами. Помимо курсов японского языка здесь организованы профессиональные курсы делового управления.
На деятельность зарубежных культурных центров распространяется казахстанское законодательство. Как известно, принятый в 2011 году Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» запрещает заниматься религиозной деятельностью любым организациям, не являющимся религиозными объединениями. Последние должны быть официально зарегистрированы. Следовательно, ЗКЦ не могут распространять религиозные идеи, религиозную литературу, заниматься организацией и проведением религиозных мероприятий. Деятельность ЗКЦ в Казахстане прежде всего должна быть направлена на развитие и поддержку межкультурного обмена, способствующего образованию, духовному обогащению граждан нашей республики.
В то же время очевидно, что Казахстан может и должен распространять на аналогичной, паритетной основе свою культуру в других странах. Культурные центры Казахстана за рубежом должны стать важным инструментом продвижения культуры нашей страны, формирования позитивного образа, укрепления авторитета и имиджа нашего государства.
У нас богатая, многогранная культура. Есть большой опыт межэтнического и межкультурного согласия, основанного на казахстанском патриотизме. Духовно-культурная общность нашего народа при консолидирующей роли казахского этноса весьма удачно реа­лизуется через Ассамблею народа Казахстана, инициированную Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Этот уникальный институт, объединяющий более ста этносов страны, сыграл огромную роль в сохранении стабильности и поступательном развитии республики. За 20 лет ассамблея стала ключевым звеном казахстанской модели общественного согласия и демонстрирует миру успешность политики, проводимой Казахстаном в области межэтнических и межкультурных отношений. В честь 20-летия АНК 2015-й объявлен Главой государства Годом Ассамб­леи народа Казахстана.
Нельзя не признать, что деятельность культурных центров зарубежных государств в международном культурном обмене может сыграть большую роль в минимизации таких глобальных мировых проблем, как экстремизм и радикализм в обществе.

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