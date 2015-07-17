Акцент на межкультурные коммуникации

Сегодня в нашей стране функционируют культурные центры ряда зарубежных государств. Такие центры реализуют в республике разнообразные проекты. Для знакомства с традициями и культурой своей страны открывают курсы изучения языка, национального танца и иных видов искусства, создают библиотечные фонды, медиатеки, организуют концерты, выставки, конкурсы, фестивали, конференции, лекции и семинары, различные встречи. Проводятся благотворительные мероприятия. Так, достаточно давно действует Турецкий культурный центр им. Юнуса Эмре, открытый при посольстве Турции в Астане. Здесь не только знакомят с искусством и историей братского народа, проводят обучение турецкому языку, но и предоставляют весьма привлекательные стипендии для обучения в престижных вузах Турции, а также стипендии для обучения на летних языковых курсах. Успешно осуществляет деятельность на территории Казахстана Египетский культурный центр при посольстве Египта, который обучает арабскому языку, организовывает различные мероприятия с целью ознакомления с уникальной культурой и историей государства. К примеру, в декабре 2014 года была представлена большая выставка «Древний и современный Египет», чьи экспонаты рассказали об эпохе фараонов, а также о нынешней исламской культуре Египта. Стоит отметить, что Египетский культурный центр ведет активную работу в области образования, способствует сотрудничеству между египетскими и казахстанскими вузами, заключает договоры по академической мобильности, научным стажировкам, зарубежным практикам и т. д. Деятельность Иранского культурного центра в основном направлена на перевод и издание научных работ, проведение конференций и семинаров. В 2006 году иранская сторона совместно с Нaциональной академической библиотекой РК открыла в НАБ Центр изучений культур народов Центральной Азии. Корейский культурный центр, расположенный в центре Астаны, всегда ждет всех желающих узнать как традиции этой страны, так и современную жизнь корейцев, например, IT-культуру. Нынешней весной центр в рамках празднования Дня единства народа Казахстана в Музее им. С. Сейфуллина организовал интересную выставку корейских традиционных инструментов. Разумеется, ведется изучение языка, можно поучаствовать в различных образовательных программах, при центре постоянно проводятся сеансы показа корейских фильмов. Лозунг Японского центра – «Внесение вклада в развитие человеческих ресурсов Казахстана на пути к рыночной экономике». Он открыт для широкого круга посетителей – студентов, учителей, предпринимателей, всех тех, кто хочет получить больше сведений о Стране восходящего солнца и принять участие в развитии культурных связей между нашими государствами. Помимо курсов японского языка здесь организованы профессиональные курсы делового управления. На деятельность зарубежных культурных центров распространяется казахстанское законодательство. Как известно, принятый в 2011 году Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» запрещает заниматься религиозной деятельностью любым организациям, не являющимся религиозными объединениями. Последние должны быть официально зарегистрированы. Следовательно, ЗКЦ не могут распространять религиозные идеи, религиозную литературу, заниматься организацией и проведением религиозных мероприятий. Деятельность ЗКЦ в Казахстане прежде всего должна быть направлена на развитие и поддержку межкультурного обмена, способствующего образованию, духовному обогащению граждан нашей республики. В то же время очевидно, что Казахстан может и должен распространять на аналогичной, паритетной основе свою культуру в других странах. Культурные центры Казахстана за рубежом должны стать важным инструментом продвижения культуры нашей страны, формирования позитивного образа, укрепления авторитета и имиджа нашего государства. У нас богатая, многогранная культура. Есть большой опыт межэтнического и межкультурного согласия, основанного на казахстанском патриотизме. Духовно-культурная общность нашего народа при консолидирующей роли казахского этноса весьма удачно реализуется через Ассамблею народа Казахстана, инициированную Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Этот уникальный институт, объединяющий более ста этносов страны, сыграл огромную роль в сохранении стабильности и поступательном развитии республики. За 20 лет ассамблея стала ключевым звеном казахстанской модели общественного согласия и демонстрирует миру успешность политики, проводимой Казахстаном в области межэтнических и межкультурных отношений. В честь 20-летия АНК 2015-й объявлен Главой государства Годом Ассамблеи народа Казахстана. Нельзя не признать, что деятельность культурных центров зарубежных государств в международном культурном обмене может сыграть большую роль в минимизации таких глобальных мировых проблем, как экстремизм и радикализм в обществе.