Акцент – на молодых

Алматы остается привлекательным для жителей не только южных регионов Казахстана, но и сопредельных стран, сюда они стремятся в поисках работы. Поэтому рост численности населения в городе сохраняется как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов. Об этом говорят и цифры. Так, миграционный прирост за 2012 год составил 9 800 человек, а в 2011 году – 22 500 человек, причем значительную долю из них составляют внутренние мигранты. Надо признать, что это официально зарегистрированные граждане, однако, по различным оценкам, реальные масштабы внутренней миграции в Алматы выше. Именно эта категория трудовых ресурсов оказывает основное давление на городской рынок труда.

По словам начальника управления занятости и социальных программ акимата Алматы Амира Кулмаханова, на рынке труда насчитывается 788 000 экономически активного населения, численность безработных во втором квартале текущего года составила 43 900 человек. По данным статистики, уровень безработицы равен 5,6%.

В районные отделы занятости и социальных программ с начала года обратились 3 993 человек, из которых 856 человек стали участниками государственной программы «Занятость-2020». Всего же общая численность ее участников составила 2 167 граждан, из них на молодежной практике находятся 576 человек, на курсы профподготовки направлены 317 человек, 741 человек проходит обучение в учебных заведениях на годичных курсах с прошлого года. Для трудоустройства горожан, не имеющих специальность, организованы социальные рабочие места для 546 человек, 218 из них, воспользовавшись этой возможностью, нашли постоянные рабочие места.

Алматы был и остается городом, где сосредоточены производства и промышленные предприятия, нуждающиеся в технических кад­рах. Поэтому самая востребованная специальность в городе – инженеры различных профилей: по контрольно-измерительным приборам и автоматике, наладке оборудования, организации и управлению производством, автоматическим системам управления, а также инженеры-конструкторы. Кроме того, среди квалифицированных рабочих специальностей востребованы водители общественного транспорта, газоэлектро­сварщики, автомеханики, каменщики, комплектовщики мебели, то есть производственники.

Но Алматы имеет еще одну особенность. Дело в том, что в городе сосредоточено более 140 вузов, колледжей, лицеев, в которых обучается около 200 тыс. студентов и учащихся. Опросы среди студентов свидетельствуют, что примерно 53% выпускников намерены остаться в Алматы для дальнейшего трудоустройства.

– Работодатели отмечают, что знания большинства выпускников учебных заведений не соответствуют потребностям рынка. Поэтому им часто приходится дообучать молодых специалистов, адаптировать их для своего бизнеса. И такие направления, как молодежная практика, профессиональная переподготовка и повышение квалификации ориентированы именно на эту категорию населения и актуальны для нашего города, – говорит А. Кулмаханов.

Проблема безработицы находится на особом контроле управления молодежной политики акимата Алматы. По словам его руководителя Санжара Бокаева, пока вопрос трудоустройства молодежи является довольно острым. Поэтому аким города Ахметжан Есимов поручил проанализировать ситуацию и принять конкретные меры по трудоустройству выпускников из других областей, составляющих 76% от общего количества.

– Неустроенная сельская молодежь в Алматы может стать причиной социальных проблем – от снижения общего социального самочувствия до ухудшения криминогенной обстановки в городе, – говорит С. Бокаев.

Он считает, что необходимо принимать меры по возвращению дипломированных специалистов домой – в регионы, где существует дефицит квалифицированных кадров. Молодежь предпочитает оставаться в большом и красивом городе, нежели возвращаться обратно, туда, где их ждет работа, где реализуются государственные программы «Дорожная карта бизнеса», «С дипломом – в село», «Занятость-2020». Для решения этого вопроса специалисты управления переработали и проанализировали все списки выпускников 2013 года. По результатам мониторинга выяснилось, что большинство выпускников представляет экономические, финансовые и юридические специальности. К примеру, по финансово-экономическому профилю – более 6 000 выпускников, по юриспруденции – более 2 500. Таким образом, сложившаяся система предпочтений молодежи в выборе дела своей жизни привела к переизбытку на городском рынке труда молодых специалистов ряда профессий. Анализ показал, что наибольшее количество выпускников наблюдается из Алматинской области – более 5 800 человек, Южно-Каза хстанской – 3 400, Жамбылской – 1 600, Кызылординской – 1 200, Восточно-Казахстанской – 1 100.

– Нами сформированы все списки выпускников по облас­тям и направлены в регионы. В них указаны не только фамилии, имена, но и конкретные данные (вуз, специальность, контактные телефоны). Мы ждем ответной реакции из областей и надеемся, что там просмотрят их, подберут из их числа необходимые кадры, – сказал С. Бокаев.

Цифры наглядно свидетельствуют о том, что недостаток или переизбыток тех или иных специалистов на рынке труда является следствием отсутствия связи между вузами и работодателями. Увы, многие вузы предпочитают и дальше «штамповать» юристов, экономистов, финансистов, которым заведомо не найти рабочие места. В этих условиях оптимизация вузов – это необходимая мера со стороны государства.

С учетом всех этих факторов в Алматы с начала нынешнего года реализуется городская программа «Дорожная карта занятости-2020», которая является логическим продолжением программы «Занятость-2020». Она призвана охватить практически все категории населения трудоспособного возраста – безработных, малообеспеченных, самозанятых. Программа реализуется по третьему направлению – содействие в трудоустройстве через обучение и переселение. Участие в ней может принять каждый желающий. Она уже приносит свои результаты. В прошлом году учебу завершили 625 человек, из них трудоустроены 489 человек, что составляет 78,2%.

А. Кулмаханов отметил, что при реализации этой программы возникают проблемы, связанные с иногородними выпускниками учебных заведений, не имеющими регистрации в Алматы. Так как в соответствии с действующими нормативными актами эта категория не может стать участником программы без регистрации. Есть еще одна проблема, которая связана с регистрацией. На вакантные места в сфере благоустройства, не привлекательные для горожан, можно было трудоустроить жителей близлежащих районов Алматинской области.

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы