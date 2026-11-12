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Рабочее совещание членов Қазақстан Халық Кеңесі с представителями Министерства юстиции прошло при участии заместителя председателя совета Дмитрия Останьковича. Стороны обсудили проект Плана мероприятий по исполнению международных обязательств Республики Казахстан в облас­ти прав человека на 2027–2028 годы и представили ключевые предложения по ряду направлений. Среди предлагаемых инициатив значились меры по усилению защиты прав женщин и детей, гарантий в сфере труда, бизнеса и правосудия. Выработанные членами Халық Кеңесі предложения охватывают­ наиболее чувствительные и социально значимые сферы жизни казахстанцев.

Как сообщили представители Минюста, проект документа разрабатывается с учетом международных рекомендаций, полученных страной по линии ООН. В частности, в его основу легли итоги четвертого цикла Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека, а также заключительные замечания комитетов ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин и по правам ребенка.

Включение Халық Кеңесі в работу над этим стратегичес­ким документом, по словам руководителя Комиссии по вопросам правовой культуры и медиации Халық Кеңесі Мади Мырзагараева, напрямую вытекает из его конституционного статуса. Согласно статьям 70 и 71 Конституции РК, Халық Кеңесі представляет интересы народа, укрепляет диалог между государством и обществом и вырабатывает рекомендации по основным направлениям внутренней политики.

Особое внимание в пакете инициатив уделено обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин, защите прав детей, а также предупреждению насилия в отношении женщин. Рекомендации направлены на укрепление правовых гарантий для лиц с инвалидностью, соблюдение трудовых прав работников и защиту прав человека в сфере предпринимательства.

Детальные предложения по доработке документа представила Нургуль Ульжекова. В своем выступлении она сосредоточилась на качестве инклюзивного образования, которое, по мнению спикера, напрямую зависит от компетенций педагогов. А потому необходимо обновить программы подготовки учителей и включить в них практические навыки работы с разными детьми, грамотно выстраивать не только культурно-образовательную среду, но и уроки физической культуры.

В свою очередь член совета Исидор Борчашвили отметил: в работе над рекомендациями приоритет следует отдавать не количеству пунктов, а их прак­тическому качеству и эффективности. Остановившись на конкретных нормах по защите прав детей и противодействию бытовому насилию, он призвал детально проанализировать правоприменительную практику, выявить реальные пробелы и всесторонне их проработать. Кроме того, профессор предложил оптимизировать структуру документа, объединив дублирующие положения и исключив темы, утратившие актуальность.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Ермурат Бапи обратил внимание участников обсуждения на такой немаловажный момент: любые правовые инициативы и реформы должны опираться­ на национальные интересы. Он подчеркнул, что в условиях­ современных глобальных и внутренних вызовов защита «ұлттық мүдде» (национальных интересов) остается ключевым приоритетом, который необходимо последовательно учитывать при принятии любых решений.

Руководитель Отдела по взаимодействию с этнокультурными объединениями Галым Шойкин отметил важность профессионального и корректного информационного освещения в чувствительных сферах, таких как межэтнические отношения, религия и защита прав детей и граждан в целом. В этом контексте необходимо повышать квалификацию журналистов и учитывать нюансы этих тем, в противном случае некомпетентность или манипуляции со стороны СМИ могут исказить реальную линию ведения государственной политики.

Отдельный блок инициатив касается гарантий гражданских свобод и справедливости правосудия, речь идет о соблюдении прав человека в системе уголовного судопроизводства и исполнения наказаний, а также об обеспечении свободы мирных собраний и вероисповедания.

В ходе дискуссии участники сделали особый акцент на практической стороне вопроса: новые нормы не должны оставаться на бумаге, необходимо совершенствовать национальные механизмы правозащиты и активнее вовлекать гражданское общество в контроль за их реализацией. Все озвученные членами Қазақстан Халық Кеңесі предложения и рекомендации переданы разработчикам и будут учтены при дальнейшей доработке проекта плана.