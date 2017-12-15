Акцент на переработку
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Владимир Осипов
Состоялась встреча заместителя Премьер-министра РК – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова с министром – советником по сельскому хозяйству Зарубежной сельскохозяйственной службы министерства сельского хозяйства США Дианой Аяла.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. В частности, казахстанская сторона заинтересована в создании совместных предприятий для налаживания полного цикла производства – от выращивания сельхозпродукции до ее глубокой переработки.
– Для нас представляет большой интерес и сотрудничество в области аграрной науки, привлечение необходимых технологий, – отметил Аскар Мырзахметов.