​Акцент на переработку

Состоялась встреча заместителя Премьер-министра РК – министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова с минист­ром – советником по сельскому хозяйству Зарубежной сельскохозяйственной службы министерства сельского хозяйства США Дианой Аяла.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в аграрной сфере. В частности, казахстанская сторона заинтересована в создании совместных предприятий для налаживания полного цикла производства – от выращивания сельхозпродукции до ее глубокой переработки.

– Для нас представляет большой интерес и сотрудничество в области аграрной науки, привлечение необходимых технологий, – отметил Аскар Мырзахметов.